[{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok a kormányhivatalok önálló szervezeti egységeihez kerülhetnek.","shortLead":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok...","id":"20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c1ceb2-8ba2-4cad-8dda-9421e181cef7","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 09:32","title":"Új szeméthatóságok felállításáról dönthet a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","shortLead":"Elfogyott az újpesti csapat, már az ifisták közül is többen elkapták a koronavírust.","id":"20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b66bdb-2d11-4b0d-80fb-a8cfccfcf1e1","keywords":null,"link":"/sport/20201104_ujpest_diosgyor_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 13:21","title":"Két nem fertőzött játékosa maradt az Újpestnek, nem állnak ki a Diósgyőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kiadta lapunknak a lélegeztetőgépek vásárlásával kapcsolatos szerződések mellékleteit, amelyekből kiderül, kitől mennyi eszközt vett és mennyiért. A legtöbb pénzt egy olyan cégnél költötték el, amely Orbán Viktor egyik főtanácsadójának köréhez köthető, a legszembetűnőbb pedig az árak közötti összevisszaság: egyetlen olyan azonos típusú gép sincs, amelyet az egyes beszállítók ugyanannyiért adtak el a KKM-nek.","shortLead":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után...","id":"20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6696f8-6992-47e9-8722-57bd48c7113e","keywords":null,"link":"/360/20201103_lelegeztetogep_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 06:30","title":"Megszereztük a listát – így költött el baráti cégeknél tízmilliárdokat a külügy lélegeztetőgépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A terrortámadásnak már négy civil áldozata van a kedd reggeli hírek szerint.","shortLead":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt...","id":"20201103_becs_terror_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee87b634-ee2f-4148-beaf-e4c4c1497526","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 03. 07:10","title":"Ezt tudni eddig a bécsi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális erő tüntetéseket szervez, bárki nyer, balhé szinte biztosan lesz. ","shortLead":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális...","id":"20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00142d39-5695-40ec-8cde-df831a7dcfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","timestamp":"2020. november. 04. 02:38","title":"Az amerikai fővárosban már elkezdődtek a zavargások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap értesülései szerint az intézményben több oktató is megfertőződött.","shortLead":"A lap értesülései szerint az intézményben több oktató is megfertőződött.","id":"20201103_Lelegeztetogepen_egy_iskolaigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba3d6ab-96b4-4b07-860e-00ee09b8c458","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Lelegeztetogepen_egy_iskolaigazgato","timestamp":"2020. november. 03. 07:27","title":"Népszava: Lélegeztetőgépen egy iskolaigazgató Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány újranyitja a 25 éve bezárt külképviseletét a kambodzsai fővárosban, 47 milliárd forintos segélyhitelprogramot indít és a magyar Eximbank 15,5 milliárd forintos hitelkeretet nyit. Az a cél, hogy magyar vállalkozások is részt vegyenek a kambodzsai falumodernizációs programban.","shortLead":"A kormány újranyitja a 25 éve bezárt külképviseletét a kambodzsai fővárosban, 47 milliárd forintos segélyhitelprogramot...","id":"20201103_A_kormany_47_milliard_forintos_segelyprogramot_indit_a_Brusszel_altal_elmarasztalt_Kambodzsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3990a7d-824e-4663-b208-61eba30eb3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_kormany_47_milliard_forintos_segelyprogramot_indit_a_Brusszel_altal_elmarasztalt_Kambodzsaban","timestamp":"2020. november. 03. 11:51","title":"A kormány 47 milliárd forintos segélyprogramot indít a Brüsszel által elmarasztalt Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]