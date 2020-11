Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. ","shortLead":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5d165-a7ad-4016-866b-441f5eb394eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","timestamp":"2020. november. 05. 10:02","title":"Orvosok beszámolóiból derülhet ki, milyen a valós helyzet a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","shortLead":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","id":"20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6ab4e-deb3-4d22-a657-ac4c2750cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 06. 06:54","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a tavaszi olasz helyzethez hasonló következhet be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","shortLead":"De jövőre sem számol már akkora növekedéssel, mint korábban. Itt a brüsszeli testület őszi gazdasági prognózisa.","id":"20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e103fe-c8b6-4e93-8d54-33d24276d7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b89e5f-313f-48e7-9470-bd87107ab142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Iden_65_szazalekos_magyar_GDPcsokkenessel_szamol_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. november. 05. 13:50","title":"Javított a magyar gazdaságra vonatkozó idei előrejelzésén az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","shortLead":"Az osztrák hatóságok által előállított tizenöt ember mindegyike radikális iszlamista körökhöz tartozik.","id":"20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97fe9be-92cd-43c3-8e74-7d304cf83083","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Becs_terrortamadas_iszlamista","timestamp":"2020. november. 05. 16:30","title":"Bécsi merénylet: Az őrizetbe vettek közül négy embert már elítéltek terrorcselekmény miatt korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","shortLead":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","id":"20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3ea393-1e1d-4c9d-88ac-7a3187693e0f","keywords":null,"link":"/sport/20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","timestamp":"2020. november. 04. 15:55","title":"Gulyás Gergely üzent a fradistáknak: ha nem tartják be a szabályokat, bezárják a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az állami cég szerint szabályosan, nyílt beszerzésen nyerte le a trieszti kereskedőház üzemeltetését a Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke, aki ráadásul már nem is politikus.\r

","shortLead":"Az állami cég szerint szabályosan, nyílt beszerzésen nyerte le a trieszti kereskedőház üzemeltetését a Heves Megyei...","id":"20201104_CED_A_trieszti_kereskedohaz_vezetoje_2019_ota_nem_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b9d0fb-ec22-4c3b-94e7-fcf8f1072763","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_CED_A_trieszti_kereskedohaz_vezetoje_2019_ota_nem_politikus","timestamp":"2020. november. 04. 15:18","title":"CED: A trieszti kereskedőház vezetője 2019 óta nem politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak, hogy a későbbi támadó lőszert akart venni. De később kisiklott a kommunikáció.","shortLead":"Karl Nehammer belügyminiszter elismerte, hogy a szlovák titkosszolgálat korábban jelezte az osztrákoknak...","id":"20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750e0654-91c8-4953-a5cc-3daa1b8c6aef","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_becs_terror_ausztria_karl_nehammer","timestamp":"2020. november. 04. 18:08","title":"A videófelvételek is tanúsítják, hogy csak egy merénylő volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","shortLead":"Nagy a felzúdulás, hiszen az interneten nincs korlátozás.","id":"20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dae82031-c2e4-4283-8183-873a3f45a0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf39438f-aa2d-467d-bd82-6daf227dd402","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_A_szupermarketek_csak_a_legszuksegesebb_dolgokat_arusithatjak_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"A szupermarketek csak a legszükségesebb dolgokat árusíthatják Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]