A Heves Megyei Közgyűlés volt alelnöke fogja üzemeltetni az új trieszti kereskedőházat. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre. Másfél év után a kikötővásárlást is majdnem sikerült már lezárni. Közben Orbán Viktor újra szemet vetett a szlovéniai Koperre. Másfél év alatt már tényleg sikerült megvenni egy kikötőt és egy kádert is találtak mellé

A 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása miatt komoly dugókra számít a főváros. BKK: Budapestnek óriási problémát okoz a díjmentes parkolás

A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul" van. Majka koronavírusos

Még közelebb került az elnökséghez a demokrata párti jelölt, de még mindig nem dőlt el semmi. Tovább nőtt Biden előnye Georgiában Vida József bőkezű önmagával: több mint 10 milliárdos összegről van szó. A TV2 tulajdonosának saját bankcsoportja adott hitelt a csatorna műsorgyártóinak

A tíznapos eseményen 13 kortárs alkotást mutatnak be Budapesten, Debrecenben, illetve Szegeden, országosan pedig a Távmoziban. Itt a kortárs olasz filmek fesztiválja, távültetéssel vagy online

1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként" szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek. Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó "ünnepi" november 7.

A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja. Több ezer hallgató kéri, hogy az egyetemek álljanak át a távoktatásra