[{"available":true,"c_guid":"ca5f42d9-e829-430d-9a69-1df62c8918cc","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Minden a konyhában kezdődik, és minden ott dől el, a főzés egyetlen titka a szenvedély. A világhírű olasz séf, Gennaro Contaldo sorra írja receptkönyveit, ezek közül kettőt a HVG Könyvek is kiadott. ","shortLead":"Minden a konyhában kezdődik, és minden ott dől el, a főzés egyetlen titka a szenvedély. A világhírű olasz séf, Gennaro...","id":"202045__gennaro_contaldo_sztarsef__amalfi_izeirol_jamie_oliverrol__turelemjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f42d9-e829-430d-9a69-1df62c8918cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff81ff-e1e5-4f9d-b413-5a4741faf287","keywords":null,"link":"/360/202045__gennaro_contaldo_sztarsef__amalfi_izeirol_jamie_oliverrol__turelemjatek","timestamp":"2020. november. 09. 17:00","title":"Gennaro Contaldo: Miért is törvényszerű, hogy csak nők lehetnek a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd72076-1957-400b-a5a3-8f10a81e5c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sikorsky S-76B típusú helikoptert a 2016-os elnökválasztási kampányban is használta a volt amerikai elnök. A becslések szerint 1,5 millió dollárt (vagyis nagyjából 455 millió forintot) is megérhet.","shortLead":"A Sikorsky S-76B típusú helikoptert a 2016-os elnökválasztási kampányban is használta a volt amerikai elnök...","id":"20201109_donald_trump_helikopter_sikorsky_s76b_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bd72076-1957-400b-a5a3-8f10a81e5c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0127f7fe-e75d-40b7-a3e5-8716cdc66738","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_helikopter_sikorsky_s76b_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 09. 17:27","title":"Árulják a bukott Trump helikopterét, bődületes pénzt érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","shortLead":"Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású. ","id":"20201107_Kamala_Harris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f13ba0-757d-4eee-97f2-387f2057afb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 07. 18:58","title":"Joe Biden mellett Kamala Harris is főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cf9bea-0b07-4368-b75d-3058dd3f92fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második világháború előtti stuttgarti járgánynak alaposan megkérik az árát, és az új tulajnak bőven lesz még munkája vele.","shortLead":"A második világháború előtti stuttgarti járgánynak alaposan megkérik az árát, és az új tulajnak bőven lesz még munkája...","id":"20201108_pajtalelet_egykor_200_dollart_ert_ez_a_regi_mercedes_most_450_000_dollart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cf9bea-0b07-4368-b75d-3058dd3f92fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589be6d6-54ec-47b3-bb5a-091d3c158e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_pajtalelet_egykor_200_dollart_ert_ez_a_regi_mercedes_most_450_000_dollart","timestamp":"2020. november. 08. 06:41","title":"Pajtalelet: egykor 200 dollárt ért ez a régi Mercedes, most 450 000 dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos biztonsági rést találtak nemrég a Booking.com mögött is dolgozó adatbázisnál, ami miatt több mint 10 millió naplózott adat volt hozzáférhető az illetéktelenek számára.","shortLead":"Súlyos biztonsági rést találtak nemrég a Booking.com mögött is dolgozó adatbázisnál, ami miatt több mint 10 millió...","id":"20201109_hotel_adatszivargas_prestige_software_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e67399e-058d-4952-b8f3-a27219c33ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_hotel_adatszivargas_prestige_software_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. november. 09. 10:33","title":"Több millió szállodavendég adatai voltak elérhetők az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","shortLead":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","id":"202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e58e6-dfe7-40c7-a222-8ac69d53446f","keywords":null,"link":"/360/202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","timestamp":"2020. november. 09. 14:00","title":"Pannonhalmától Hongkongig dolgozik a magyar grafikuspáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]