[{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","shortLead":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","id":"20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060f962-699f-48cd-a4d7-6e5fa7990792","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","timestamp":"2020. november. 10. 09:24","title":"Itt a megújult Land Rover Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","shortLead":"Nyomatékból nem szenved hiányt a német kompakt GTD kivitele. ","id":"20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09187135-cb25-41c1-a824-26c2932fc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790d365b-c17c-45cf-9051-666e5d62add7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_video_igy_gyorsul_0rol_200ra_a_200_loeros_uj_dizel_vw_golf_gtd","timestamp":"2020. november. 09. 09:21","title":"Videó: Így gyorsul 0-ról 200-ra a 200 lóerős új dízel VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült, az arra közlekedőket elterelik. ","shortLead":"Egy ember megsérült, az arra közlekedőket elterelik. ","id":"20201108_Baleset_lezaras_M3as_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f19a1d-6421-4187-87d8-c027641be5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f967f94-7fad-442e-861e-bbc182a956ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_Baleset_lezaras_M3as_autopalya","timestamp":"2020. november. 08. 19:49","title":"Baleset miatt mindkét irányban lezárták az M3-ast Kálnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8","c_author":"Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Balla István - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való tekintettel most minden filmet online nézhet meg a közönség. Az esemény 12 napig tart, és elég erős a felhozatal. A legaktuálisabb film a vuhani karantén 76 napját bemutató alkotás, a legkíméletlenebb a másik iránti elkötelezettség kérdéséről az Alzheimer-kór tükrében beszélő magyar film. Igazi kockázatvállalás a Csecsenföldön üldözött melegek sorsát követő HBO-dokumentumfilm, és még egy rajzfilmben elmesélt sztori, illetve Aj Vejvej filmje is a listánkra került. Minikritikáink következnek.","shortLead":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való...","id":"20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5f5ff8-6004-4ff6-ba57-5fdbbf75618f","keywords":null,"link":"/kultura/20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. november. 08. 20:00","title":"„Feketén tátongó űrként hiányzik 43 ember” – szerintünk ezek az idei Verzió legjobb filmjei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok adminisztráció hárul az egészségügyi dolgozókra, valamint, hogy sok intézményben nem választják el megfelelően a koronavírusos és a nem koronavírusos betegeket.","shortLead":"A Covid-osztályoktól és ambulanciáktól beérkező reakciók szerint többek között problémás, hogy nincs elég munkaerő, sok...","id":"20201109_MOK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a65f92c-2ded-47b2-9ec1-aee8b1c103dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_MOK","timestamp":"2020. november. 09. 18:39","title":"Magyar Orvosi Kamara: \"Az újabb betegek gyógyulási esélyei folyamatosan csökkennek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d95c3-a83a-4a1b-aa83-508ed836e44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lépnek majd fel a legnagyobb sztárok. ","shortLead":"Itt lépnek majd fel a legnagyobb sztárok. ","id":"20201109_Jovore_Magyarorszagon_rendezik_az_MTV_EMA_showt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712d95c3-a83a-4a1b-aa83-508ed836e44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486387-e70a-41d1-bfe5-955456337d48","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Jovore_Magyarorszagon_rendezik_az_MTV_EMA_showt","timestamp":"2020. november. 09. 10:26","title":"Magyarországon rendezik jövőre az MTV EMA show-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja, de életük végéig kihat az egészségükre is. ","shortLead":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja...","id":"20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310a216c-9105-418a-90ac-d6bebb3382cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","timestamp":"2020. november. 09. 17:49","title":"Alacsonyabbra nőnek azok az iskolások, akik nem jutnak megfelelő táplálékhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]