Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","shortLead":"A rendőrség szerint az a cél, hogy kiszűrjék azokat, akik mások egészségét veszélyeztetik.","id":"20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580626ab-825c-4bf6-a456-1761e38ea075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Birsag_kijarasi_korlatozas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 08. 18:41","title":"Kijárási korlátozás: átlagosan 20 ezer forintos bírságot osztottak a rendőrök a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos üzletágát, azonban nemrégiben felcsillant a remény. A beszállítói sorra kérik és kapják a felmentést az embargó alól.","shortLead":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos...","id":"20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5e8d-bc68-4a04-9b25-cb8be64fc570","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","timestamp":"2020. november. 08. 15:03","title":"Remény a Huawei számára: lehet, hogy kaphat chipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","shortLead":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","id":"20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27d763f-2068-4762-b13d-d6b104c9a9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 15:14","title":"Kásler beoltatja magát, ha lesz vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint hatezren vannak kórházban.","shortLead":"Már több mint hatezren vannak kórházban.","id":"20201110_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789f8eb9-f66c-47c9-b268-0f5c5c0f9c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 10. 09:28","title":"Koronavírus: 103-an meghaltak, 4140 új fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatvan ingatlant kutattak át Ausztriában, harminc embert tartóztattak le.","shortLead":"Hatvan ingatlant kutattak át Ausztriában, harminc embert tartóztattak le.","id":"20201109_Muszlim_Testveriseg_Hamasz_ausztria_rajtautes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857b9a55-849e-4a65-b17b-ba09035c0a31","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Muszlim_Testveriseg_Hamasz_ausztria_rajtautes","timestamp":"2020. november. 09. 10:17","title":"A Muszlim Testvériség és a Hamász feltételezett támogatóin ütöttek rajta az osztrák rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","shortLead":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","id":"20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060225ad-701d-4ebf-ad41-1ebccf05ef1d","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 09:40","title":"Egy kicsit sem meglepő, mi lett a 2020-as év szava, de nem a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy államban még mindig nincs végeredmény. A koronavírus-járvány miatt megduplázódott a korábban, illetve a levélben szavazók aránya, utóbbiakat pedig 22 államban akkor is figyelembe veszik, ha a választás napján túl érkezik meg, feltéve, hogy még aznap lett feladva. Bár Trumpnak már a matematikai esélyei is elfogytak a második ciklusra, úgy tűnik, hogy akár januárig is eltarthat, mire belátja a vereséget.","shortLead":"Nyolcadik napja számolják az amerikai elnökválasztás szavazatait országszerte, de magyar idő szerint hétfő estére négy...","id":"20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d156aaa5-35b1-4329-a6ea-711a4bbef490","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Egyre_kozelebb_az_amerikai_elnokvalasztas_hivatalos_vegeredmenye_de_Trump_tovabbra_is_kitart_a_csalas_vadja_mellett","timestamp":"2020. november. 09. 18:52","title":"Egyre közelebb az amerikai elnökválasztás hivatalos végeredménye, de Trump továbbra is csalást emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli ülést tart ma az Országgyűlés, melyen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is döntenek.","shortLead":"Rendkívüli ülést tart ma az Országgyűlés, melyen a veszélyhelyzet meghosszabbításáról is döntenek.","id":"20201110_parlament_veszelyhelyzet_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0917f52c-5a43-49fe-b7b7-7fbaca811e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8b44a-e40c-4ebb-bc5a-e0f294935825","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_parlament_veszelyhelyzet_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 10. 07:32","title":"Ma dönt a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]