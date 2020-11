Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus ellen hivatalos tisztségviselő munkájába való beavatkozás címén nyomoztak.\r

","shortLead":"A politikus ellen hivatalos tisztségviselő munkájába való beavatkozás címén nyomoztak.\r

","id":"20201110_ukrajna_nyomozas_lezarasa_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e609b87c-925b-4c2d-b596-3bdd6c334871","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_ukrajna_nyomozas_lezarasa_joe_biden","timestamp":"2020. november. 10. 22:13","title":"Lezárták a büntetőeljárást Joe Biden ellen Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","shortLead":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","id":"20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bd94a8-4a34-427a-ab89-7892e175e8ff","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","timestamp":"2020. november. 10. 11:40","title":"Kapaszkodjon meg: éppen ma 30 éves a Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos “észrevételeket” pedig telefonon is lehet jelezni. A trollok is kaptak az alkalmon.","shortLead":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos...","id":"20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb573cbc-a2d6-4376-9400-b8e1d6e0a78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","timestamp":"2020. november. 09. 21:18","title":"Addig trollkodtak Trumpék telefonvonalával, hogy új számot kellett kitalálniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja, de életük végéig kihat az egészségükre is. ","shortLead":"A kutatók szerint nagyon fontos, mit esznek az iskolás korú gyerekek, ugyanis ez nem csak a fejlődésüket befolyásolja...","id":"20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622f6c3f-8a19-4311-85d8-0a0fe9a671d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310a216c-9105-418a-90ac-d6bebb3382cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Alacsonyabbra_nonek_azok_az_iskolasok_akik_nem_jutnak_megfelelo_taplalekhoz","timestamp":"2020. november. 09. 17:49","title":"Alacsonyabbra nőnek azok az iskolások, akik nem jutnak megfelelő táplálékhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]