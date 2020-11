Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a81f65b0-1361-46ed-a8cd-53e774d3b449","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye szerint megalapozottak voltak azok a vádak, amelyek szerint a bíboros szexuális visszaélést követett el kiskorúak ellen.","shortLead":"Theodore Edgar McCarricket Ferenc pápa függesztette fel a nyilvános papi szolgálatból. A New York-i főegyházmegye...","id":"20201110_vatikan_theodore_edgar_mccarrick_akta_szexualis_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f65b0-1361-46ed-a8cd-53e774d3b449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0606854f-64c9-4aff-a22b-b435faa275b2","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_vatikan_theodore_edgar_mccarrick_akta_szexualis_visszaeles","timestamp":"2020. november. 10. 18:16","title":"Szexuális visszaélés miatt lemondott bíboros aktáját tette közzé a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves korában elhunyt Ken Spears amerikai producer, forgatókönyvíró, vágó, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat egyik alkotója. ","shortLead":"82 éves korában elhunyt Ken Spears amerikai producer, forgatókönyvíró, vágó, a Scooby-Doo rajzfilmsorozat egyik...","id":"20201110_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd536f-e146-45d1-b5a7-c270bf479ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa05b2-f809-443a-be9f-c5b33c27ab07","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Meghalt_a_ScoobyDoo_rajzfilmsorozat_alkotoja","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Meghalt a Scooby-Doo rajzfilmsorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","shortLead":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","id":"202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb639743-38ea-47d0-84fb-3d5e1ba8944f","keywords":null,"link":"/360/202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","timestamp":"2020. november. 10. 14:00","title":"Idehaza is igény támadt luxuskivitelű faházakra az erdők sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","shortLead":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","id":"20201110_szoboszlai_teszt_izland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd36d1-aa6e-4ddc-b2a9-df7db8e014ee","keywords":null,"link":"/sport/20201110_szoboszlai_teszt_izland","timestamp":"2020. november. 10. 07:39","title":"Negatív lett Szoboszlai tesztje, játszhat Izland ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra sem tudni, hol kapta el a külügyminiszter a vírust, mint ahogyan azt sem, hogy a körülötte észlelt pozitív esetek hogyan fertőződtek meg.","shortLead":"Továbbra sem tudni, hol kapta el a külügyminiszter a vírust, mint ahogyan azt sem, hogy a körülötte észlelt pozitív...","id":"20201110_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c5072-910b-4e0f-9641-5247641251e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 10. 15:06","title":"Egy nagykövet és egy diplomata is koronavírusos lett Szijjártó Péter közeléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki és semmi sem az, aminek a felszínen látszik Margaret Atwood 1965-ben írt, erősen társadalomkritikus Az ehető nő című könyvében. HVG-ajánló.","shortLead":"Senki és semmi sem az, aminek a felszínen látszik Margaret Atwood 1965-ben írt, erősen társadalomkritikus Az ehető nő...","id":"202045_konyv__vagany_mu_margaret_atwood_azeheto_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2d9b6-0cfd-43a1-aa8c-5aadb3c389b5","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__vagany_mu_margaret_atwood_azeheto_no","timestamp":"2020. november. 10. 10:00","title":"Ötven éve jelent meg, de vagányságából mit sem vesztett az első Atwood-regény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók számára a saját fejlesztésű operációs rendszert, a HarmonyOS-t. Az Androidot cserélnék le ezzel, immár teljesen.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók...","id":"20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0c00c-0f5f-4980-bc86-4145764cc53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 10. 15:14","title":"Nem vár tovább a Huawei: heteken belül jön az Android leváltására fejlesztett HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk maga írta ki a felhívást, hogy problémamegoldókat keres, és nem érdekli, hogy ki hol végzett.","shortLead":"Elon Musk maga írta ki a felhívást, hogy problémamegoldókat keres, és nem érdekli, hogy ki hol végzett.","id":"20201110_Ha_valaki_akar_a_Tesla_Giga_Berlinben_dolgozni_szabad_a_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c19943e4-212c-4cca-a2fb-44f8d2915e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0cc93c-8d54-44fe-8a21-beadfac6f136","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Ha_valaki_akar_a_Tesla_Giga_Berlinben_dolgozni_szabad_a_palya","timestamp":"2020. november. 10. 13:53","title":"Ha valaki a Tesla Giga Berlinben akar dolgozni, szabad a pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]