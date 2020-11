Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért a válság előtti állapotra. Főleg az autóipar fellendülése magyarázza a kilábalást.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért...","id":"20201112_ipar_jarvany_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3a7400-d1b0-4c6d-9d55-701783b69455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_ipar_jarvany_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:38","title":"A járvány előtti szint 99,5 százalékára tért vissza a magyar ipar, amikor megérkezett a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2f9822-441a-4f9a-a15a-04cd969876dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Domagoj Vidáról már az elutazása előtt megírták, hogy koronavírusos lehet, valamiért mégis pályára lépett szerda este.","shortLead":"Domagoj Vidáról már az elutazása előtt megírták, hogy koronavírusos lehet, valamiért mégis pályára lépett szerda este.","id":"20201112_domagoj_vida_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2f9822-441a-4f9a-a15a-04cd969876dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2708c11-ca2a-4667-ba07-e53072504ae6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_domagoj_vida_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Félidőben cserélték le a horvát válogatott csapatkapitányát, miután kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai oldalról egyelőre nem erősítették meg ezt a hírt.","shortLead":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai...","id":"20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050cdaee-8cbc-4208-978a-52d811a4430c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","timestamp":"2020. november. 11. 09:03","title":"Eldőlt? Kínában már úgy tudják, a Qualcomm ad processzort a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","shortLead":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","id":"20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b224d3a-03f7-45b0-9c14-e6bb7035c086","keywords":null,"link":"/360/20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","timestamp":"2020. november. 11. 08:03","title":"Radar360: Köztereken is kell a maszk, kiderült, hogy ki lehet apa és anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","shortLead":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","id":"20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dacfc69-186a-4a59-80c8-1ae596b999f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","timestamp":"2020. november. 10. 15:20","title":"Minden nap fertőtleníti a vonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","shortLead":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","id":"20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3456ab01-1593-47a9-b806-31d039409574","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","timestamp":"2020. november. 11. 11:21","title":"Megérkezett Európába a 261 lóerős apró Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","shortLead":"Az EBH feladatait az ombudsman veszi át, ha elfogadják a módosítást, döntéseket hozhat és bírságot is kiszabhat.","id":"20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926e11bc-1219-4b38-adf6-ff371557d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bacb4-626d-42fa-b482-69f951d9692b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_KDNPs_bizottsagi_elnok_szerint_hatekonyabban_ervenyesul_az_egyenlo_banasmod_ha_megszuntetik_az_arra_vigyazo_hatosagot","timestamp":"2020. november. 10. 15:40","title":"A KDNP-s bizottsági elnök szerint hatékonyabban érvényesül az egyenlő bánásmód, ha megszüntetik az arra vigyázó hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]