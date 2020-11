Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","shortLead":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","id":"20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b224d3a-03f7-45b0-9c14-e6bb7035c086","keywords":null,"link":"/360/20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","timestamp":"2020. november. 11. 08:03","title":"Radar360: Köztereken is kell a maszk, kiderült, hogy ki lehet apa és anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este nyolc után, hogy bárki is hozzánk szóljon. Riport a kijárási tilalom első napjáról.","shortLead":"A képeken jól néz ki az a pár TEK-es, akit kivezényeltek, de valójában szinte lehetetlen úgy sétálni a fővárosban este...","id":"20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5758ba5-a3cc-40d8-81b7-07620283b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bd69a-5677-47d5-855a-f0f6bc3351ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_budapest_kijarasi_korlatozas_riport_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 06:30","title":"\"Már tudom, milyen vacakul fogom magam érezni pár hét múlva\" – a kijárási tilalom első éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan...","id":"20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfd717-663f-4096-8bfb-67600e65302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","timestamp":"2020. november. 11. 15:03","title":"Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","shortLead":"A NOB elnöke szerint még korai arról beszélni, kimehetünk-e szurkolni is a 2021-ben rendezett Tokió 2020-ra.","id":"20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b653e19-2931-4e3c-9c62-4fe1b9d9c2e6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_Biztos_lesz_jovore_olimpia_de_lehet_hogy_nezok_nelkul","timestamp":"2020. november. 12. 07:40","title":"Biztos lesz jövőre olimpia, de lehet, hogy nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Azokat hívják a XIII. kerületi tesztelőpontra, akiknek enyhébbek a tüneteik - közölte a mentőszolgálat. Sorba kell állni ugyan, de viszonylag gyorsan bejutnak, viszont odabent közös tollakat használnak az adatok felírásához, és a szemük előtt veszik le a mintát az előttük érkezőről. Így működik a mintavétel a Dévai utcában. ","shortLead":"Azokat hívják a XIII. kerületi tesztelőpontra, akiknek enyhébbek a tüneteik - közölte a mentőszolgálat. Sorba kell...","id":"20201112_koronavirus_teszt_mintaveteli_pont_devai_utca_mentoszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51370b-1676-4b56-b19f-aee1809b238d","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_teszt_mintaveteli_pont_devai_utca_mentoszolgalat","timestamp":"2020. november. 12. 17:45","title":"A mentők szerint nem lázasan állnak sorban a tesztelésre várók a Dévai utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a703f95-e166-4d13-9b26-6b81ff0cfb67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 90 ezret.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 90 ezret.","id":"20201111_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a703f95-e166-4d13-9b26-6b81ff0cfb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8e4b02-82c5-4cd4-96cf-775c1c559d45","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"101 újabb áldozata van a koronavírusnak, közel négyezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst távozik belőle. Több vásárló viszont arról számolt be, hogy a szokásosnál jobban melegszik az eszköz.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst...","id":"20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77593be-42a3-4b6c-bf32-13fe35793577","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","timestamp":"2020. november. 11. 16:43","title":"Fura dolgok történnek az új Xboxokkal, volt, amelyik állítólag elfüstölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma átlépte az egymilliót az országban.","id":"20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a961e-36f3-43c8-9b88-49c907026ec2","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Olaszorszag_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. november. 11. 19:05","title":"Legutóbb április elején haltak meg annyian koronavírus miatt Olaszországban, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]