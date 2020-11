Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint a szívelégtelenség, amelynek korai felismerése Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint életeket menthet.","shortLead":"Magyarországon nagyjából 200 ezer embert érint a szívelégtelenség, amelynek korai felismerése Merkely Béla...","id":"20201112_merkely_bela_cukorbetegeseg_szivelegtelenseg_sziv_es_errendszeri_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c048936-d25a-4112-902d-c52b3106b074","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_merkely_bela_cukorbetegeseg_szivelegtelenseg_sziv_es_errendszeri_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 12. 15:03","title":"Merkely Béla: A szívelégtelenség veszélyesebb lehet, mint néhány gyakoribb ráktípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni sem tudta.","shortLead":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni...","id":"20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fa881-7d67-4dc1-b0f7-09c3b27498f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","timestamp":"2020. november. 11. 14:41","title":"Magyar Orvosi Kamara: Többszörös kérés ellenére sem történt egyeztetés az egészségügyi törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni az együttműködést.","shortLead":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni...","id":"20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9adc6f-7b94-4c99-bb06-3d79cd079f63","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 12. 14:07","title":"Karácsony Gergelynek nem tetszettek a fegyverben járőröző terrorelhárítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal korábban. Ma éjjeltől már katonák is fognak járőrözni az utcákon, rendőrökkel közösen.","shortLead":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal...","id":"20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638168f2-4361-400d-a95d-4c6532ea8b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 19:39","title":"Orbán: Most már 99,99 százalék, hogy az egészségügy túléli a pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított támadások száma – figyelmeztet a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat szerint elsősorban az otthonról dolgozó munkavállalók kerültek a célkeresztjükbe.","shortLead":"A kiberbűnözők továbbra is próbálnak hasznot húzni a koronavírus-krízisből, folyamatosan növekszik az általuk indított...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ef1bc6-200f-40c2-ba73-858f9934d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b58dc4-b122-40fd-8d73-3342d0b94a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_jarvany_home_office_vpn_adathalasz_trojai_virus","timestamp":"2020. november. 13. 08:03","title":"Ha otthonról is dolgozik, jobb, ha ezekben a napokban odafigyel a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkja ügyében a Fővárosi Törvényszéket - közölte az SZFE vezetése szerdán az egyetem honlapján. A figyelmeztető sztrájk ugyanakkor jogszerű volt. A sztrájkbizottság egyértelmű sikernek értékeli a mai döntést.\r

\r

","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói...","id":"20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f68835-33c0-42b6-88e9-6b6cf65bcfdd","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"SZFE-ügy: a figyelmeztető sztrájk jogszerű volt, a több hetes sztrájkról másodfokon nincs döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van ahol átcsoportosítások, máshol a fertőzés miatt kieső ápolok vagy az eszközhiány nehezíti az ellátást.","shortLead":"Van ahol átcsoportosítások, máshol a fertőzés miatt kieső ápolok vagy az eszközhiány nehezíti az ellátást.","id":"20201112_Pecs_Gyor_intenziv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cea9f28-0235-4be6-bd9c-4758faaf53ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Pecs_Gyor_intenziv","timestamp":"2020. november. 12. 18:18","title":"Nehezen jön össze a szükséges szakorvosi létszám több vidéki intenzív osztályon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]