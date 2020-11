A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Korábban a tesztelés mintegy napi 100–150 feladatot jelentett az Országos Mentőszolgálatnak, ami nem volt komoly kihívás, a második hullámban viszont egyik napról a másikra egyre több igény érkezik – mondta a Kossuth Rádióban Győrfi Pál.

A mentőszolgálat szóvivője közölte, hogy naponta nagyjából 300 esetben kell alapvető életmentő tevékenységet végezniük a munkatársaknak, emellett kell helyt állni a tesztelésben.

Győrfi Pál szerint már napi 12–13 ezer koronavírusteszt-megrendelést kap a háziorvosoktól az Országos Mentőszolgálat.

A szóvivő szerint ezért is meg kellett erősíteni a kapacitást. Szerinte nagy segítség a mentőknek, hogy a tesztelésbe a Semmelweis Egyetem hallgatói is bekapcsolódtak. Közülük többen Szlovákiában is segítették a mintavételeket.

A múlt hét óta több szűrőbusz is segíti a munkát.