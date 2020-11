Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annál is komolyabb járványhelyzetre készül a kormány, mint amire novemberben utaltak.","shortLead":"Annál is komolyabb járványhelyzetre készül a kormány, mint amire novemberben utaltak.","id":"20201117_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly_beteg_kasler_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e67c9-fa37-46e9-8ebf-7155be141236","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly_beteg_kasler_orban","timestamp":"2020. november. 17. 17:47","title":"A korábbinál is több intenzívre kerülő beteggel számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem változtatott a kamatkondíciókon.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem változtatott a kamatkondíciókon.","id":"20201117_A_jegybank_tovabbra_is_tartja_az_alapkamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c181024f-c75d-4acb-9146-1db880966019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_A_jegybank_tovabbra_is_tartja_az_alapkamatot","timestamp":"2020. november. 17. 14:16","title":"A jegybank továbbra is tartja az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f853d0e-947b-4385-a5ff-4f366e9763b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humoristánál jobban kevesen foglalták össze jobban a lényeget.","shortLead":"A humoristánál jobban kevesen foglalták össze jobban a lényeget.","id":"20201115_John_Cleese_zsenialisan_figurazta_ki_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f853d0e-947b-4385-a5ff-4f366e9763b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03dd26d-c29c-4b3e-b7c1-5a4a8261b1e7","keywords":null,"link":"/elet/20201115_John_Cleese_zsenialisan_figurazta_ki_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 15. 18:32","title":"John Cleese zseniálisan figurázta ki Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","shortLead":"Nem tarthat szentmisét, de valószínű, hogy nem is tudna egy órán át beszélni köhögés nélkül.","id":"20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96722181-d330-4e08-b698-8e78fa180433","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Bojte_Csabat_is_megfertozte_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:59","title":"Böjte Csabát is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ennek az intézménynek nem kell megküzdenie a köznevelési törvény béklyójával, viszont már az alapításához 2 milliárd forintot kap, méghozzá a közpénzek kimentésének legújabb eszközével, egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány keretében. ","shortLead":"Ennek az intézménynek nem kell megküzdenie a köznevelési törvény béklyójával, viszont már az alapításához 2 milliárd...","id":"20201116_Elitgimnaziumot_indit_a_kormany_a_NER_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0064fe-5f74-43df-bf15-ea8e61ce4b88","keywords":null,"link":"/360/20201116_Elitgimnaziumot_indit_a_kormany_a_NER_szamara","timestamp":"2020. november. 16. 15:00","title":"Dollárban vagy euróban számolt tandíj lesz a NER közpénzből induló új elitgimnáziumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Észtországból indult Bolt tovább terjeszkedik Magyarországon.","shortLead":"Az Észtországból indult Bolt tovább terjeszkedik Magyarországon.","id":"202046_bolt_hssc_szolgaltatokozpont_eszt_innovacioval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63664519-fd72-4aa5-bd0f-3bbff0d104ff","keywords":null,"link":"/360/202046_bolt_hssc_szolgaltatokozpont_eszt_innovacioval","timestamp":"2020. november. 16. 12:00","title":"Finnugor koprodukció: milliárdos bevétel, 40%-os profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24035302-6322-424e-be78-59581d88fa24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthetetlen, mi történt: jó pár víruskergető malware-ként, azaz rosszindulatú programként azonosította a Dell nyomtatók illesztőprogramjait, komoly gondot okozva ezzel a felhasználóknak és persze a nyomtatógyártónak is.","shortLead":"Érthetetlen, mi történt: jó pár víruskergető malware-ként, azaz rosszindulatú programként azonosította a Dell nyomtatók...","id":"20201116_dell_nyomtatok_illesztoprogramjai_malware","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24035302-6322-424e-be78-59581d88fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b37910-487b-4793-8c5f-e6d706b06903","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_dell_nyomtatok_illesztoprogramjai_malware","timestamp":"2020. november. 16. 06:33","title":"Véletlenül vírusosnak tűnő fájlokat küldött ki nyomtatóira a Dell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","id":"20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a34450-68ec-433d-b001-24b101ee41f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","timestamp":"2020. november. 16. 09:21","title":"4,7 millió forinttal olcsóbb és 160 lóerővel gyengébb: itt az új Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]