[{"available":true,"c_guid":"d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki is nyitották a szakemberek.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki...","id":"20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a23510-a63d-4647-989c-db93b04cacd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","timestamp":"2020. november. 17. 09:33","title":"Videón, ahogy kinyitják a nemrég talált 2500 éves szarkofágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","id":"20201116_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77facd7-87d2-46ae-8a63-b4b13a87f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 15:48","title":"A WHO elnöke szerint a vakcinától még nem fog véget érni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy negyedév alatt 3,5 százalékponttal nőtt az államadósság, közel jár a szám a 35 ezer milliárd forinthoz.","shortLead":"Egy negyedév alatt 3,5 százalékponttal nőtt az államadósság, közel jár a szám a 35 ezer milliárd forinthoz.","id":"20201117_allamadossag_valsag_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cd2ac-8062-408d-be02-939038d65e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_allamadossag_valsag_mnb","timestamp":"2020. november. 17. 12:35","title":"Három éve nem volt ennyire magas az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40706603-c4f6-4dfe-a6e9-075691ea061f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az önkéntesség nem elég, innentől kezdve kötelezik a medikusokat arra, hogy végezzenek koronavírusteszteket. Több diákkal beszéltünk, azt mondják, a lelkesedés megvan, ám sok kérdésre nem kaptak választ, és aggódnak a vizsgaidőszak miatt is. Több...","id":"20201118_medikusok_teszteles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40706603-c4f6-4dfe-a6e9-075691ea061f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd12d86-479a-4561-92d4-984c05b3ea7d","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_medikusok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 06:30","title":"Teljesítőképességük határán vannak még a tesztelésbe bevont medikusok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak otthon.","shortLead":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak...","id":"20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20f709f-aef2-421d-93ce-b21b170fbdce","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. november. 16. 18:29","title":"Vége a svéd modellnek: nyolc főig engedélyezik a gyülekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházak intenzív osztályainak telítettsége országosan már 34 százalék. Az egészségügyi hatóságok korábban a 30 százalékos küszöböt jelölték meg kritikus szintként. Az egészségügyi hatóságok korábban a 30...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_fertozes_covid_olaszorszag_szures_koronavirusteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42a846b-fdfc-44f5-aaaf-99d70bea94a2","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_koronavirus_jarvany_fertozes_covid_olaszorszag_szures_koronavirusteszt","timestamp":"2020. november. 16. 19:35","title":"A lezárások ellenére mind több fertőzöttet szűrnek ki Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli vásárlókra: vegyék fel a koronavírus terjedését hatékonyan akadályozó eszközt.","shortLead":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli...","id":"20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae185522-2382-41da-99fd-f96d7991562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 13:03","title":"Egy japán boltban robot szól rá az arcmaszk nélkül vásárlókra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a400bb-a3df-4958-8357-b5991a646b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt 59 autóst kaptak el a Tolna megyei rendőrök gyorshajtás miatt.","shortLead":"Néhány óra alatt 59 autóst kaptak el a Tolna megyei rendőrök gyorshajtás miatt.","id":"20201117_200_kmh_felett_Tolna_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a400bb-a3df-4958-8357-b5991a646b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b824f428-d6a2-42d5-9423-81b47982b33c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_200_kmh_felett_Tolna_megye","timestamp":"2020. november. 17. 17:38","title":"Elég volt pár óra ellenőrzés, hogy jöjjön egy 200 km/h felett hajtó autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]