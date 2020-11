Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","shortLead":"Magyarországon először Debrecenben lehet majd időalapú jegyet is vásárolni közösségi közlekedésben.","id":"20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60ca771-778b-46a8-9814-51b855b8c9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0235717-ab66-4b10-948d-fc058e4fa6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Jon_az_idoalapu_menetjegy_400_forintert","timestamp":"2020. november. 18. 17:13","title":"Jön az első időalapú menetjegy az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2020-as gála költségei üzleti titoknak minősülnek.\r

","shortLead":"A 2020-as gála költségei üzleti titoknak minősülnek.\r

","id":"20201120_Magyarorszagnak_MTVdijatado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eebe53c-423c-4a7e-9209-57aa87cc9cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd12fc-4e7d-4fee-a26c-6ef27467d509","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Magyarorszagnak_MTVdijatado","timestamp":"2020. november. 20. 06:05","title":"600 millió forintba kerül Magyarországnak a következő MTV-díjátadó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók szerepe. ","shortLead":"Az új autóknál egyértelműen a hibrid az „új dízel”, a használt piacon viszont még egy ideig biztos a gázolajos autók...","id":"20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406e48b-82bd-442b-8199-a2ec17cecc81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Ujkent_mar_nalunk_sem_mennek_a_dizel_autok_hasznaltken_annal_inkabb","timestamp":"2020. november. 19. 04:45","title":"Újként már nálunk sem mennek a dízelek, használtként annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében gyilkolni, miért gyengék a mai „felvilágosulatlan monarchiák”? – erről beszél új drámakötete apropóján az író.","shortLead":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében...","id":"202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab491f0-0bf3-400f-8fab-61abda5dfd35","keywords":null,"link":"/360/202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","timestamp":"2020. november. 19. 19:00","title":"Spiró György: A társadalom ilyen szabadságfosztást sokáig nem viselhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugat-magyarországi háztartások fizetőképességét viselte meg legjobban a koronavírus-járvány nyomán kialakult válság. Legkevésbé az ország kevésbé fejlett, illetve az exportnak és a határon túli munkavégzésnek kevésbé kitett területeinek háztartásai érzik a nehézségeket.","shortLead":"A nyugat-magyarországi háztartások fizetőképességét viselte meg legjobban a koronavírus-járvány nyomán kialakult...","id":"20201119_A_haztartasok_Magyarorszag_legfejlettebb_reszein_sinylettek_meg_legjobban_a_valsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf189be0-e1aa-4847-a82f-da2dd14b21a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_A_haztartasok_Magyarorszag_legfejlettebb_reszein_sinylettek_meg_legjobban_a_valsagot","timestamp":"2020. november. 19. 11:58","title":"A háztartások az ország legfejlettebb részein sínylették meg legjobban a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7390f-7732-476b-94ea-e46ccfd24c94","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A szurokfű (oregánó) ékes példája a növények és a rovarok közötti együttműködésnek. Az olasz konyha kedvelt zöldfűszere ravasz cselszövésben vesz részt, amelyben hatalmi szövetségek, álruha és hamisítás is szerephez jutnak.","shortLead":"A szurokfű (oregánó) ékes példája a növények és a rovarok közötti együttműködésnek. Az olasz konyha kedvelt zöldfűszere...","id":"20201118_Alruhas_horrortortenet_erdekesseg_az_oreganorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7390f-7732-476b-94ea-e46ccfd24c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1abc80e-c487-4b2f-b3bd-149ea7012c37","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201118_Alruhas_horrortortenet_erdekesseg_az_oreganorol","timestamp":"2020. november. 18. 19:14","title":"Az álruhás cselszövés, avagy egy érdekesség, amit nem akar tudni az oregánóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube 2021-től azokon a videókon is megjeleníti majd a reklámjait, melyek készítői eddig túl kicsinek minősültek ahhoz, hogy bekerülhessenek a YouTube partnerprogramjába. Igaz, így sem igazán kerülnek bele: ezek a készítők egy fillér jutalékot sem kapnak majd a videóik által generált reklámbevétel után.","shortLead":"A YouTube 2021-től azokon a videókon is megjeleníti majd a reklámjait, melyek készítői eddig túl kicsinek minősültek...","id":"20201119_youtube_hirdetes_reklam_bevetel_hirdetes_megjelenitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba384595-e771-4ba3-9706-1cc33e5fe115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_youtube_hirdetes_reklam_bevetel_hirdetes_megjelenitese","timestamp":"2020. november. 19. 16:03","title":"Ingyenmunkára fogja a kis csatornákat a YouTube, nem fizet nekik a reklámok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edca6d5-1824-455b-a799-dd91ca1b9f5f","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Magánbefektetők pénzével, bevándorló családokban született tudósok érték el a német gyógyszerkutatás nagy sikerét a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Magánbefektetők pénzével, bevándorló családokban született tudósok érték el a német gyógyszerkutatás nagy sikerét...","id":"202047__biontech__covidvakcina__gyorsitott_eljaras__feltettek_akoronat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5edca6d5-1824-455b-a799-dd91ca1b9f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d7a3b6-66be-40ea-a2bc-967a72975d99","keywords":null,"link":"/360/202047__biontech__covidvakcina__gyorsitott_eljaras__feltettek_akoronat","timestamp":"2020. november. 19. 17:00","title":"Több szempontból is sajátosan német történet az ígéretes vakcinaáttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]