[{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","shortLead":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","id":"20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b349f8c6-0855-4369-9a30-add75cb0bbbf","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","timestamp":"2020. november. 19. 12:21","title":"Rápörögtek a kapszulás kávéra a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex főszerkesztője, akit az új portál első hónapjairól, a szerkesztőség vezetésének kihívásairól és a háztartásában talált munkatársáról kérdeztünk. Portréinterjú.","shortLead":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex...","id":"20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088d532b-3bf7-4a26-a197-000d613d7308","keywords":null,"link":"/360/20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","timestamp":"2020. november. 19. 13:00","title":"Munk Veronika: A Telex főszerkesztője én vagyok, és én leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","shortLead":"Egy olasz biológus szerint a vonóhálós halászat olyan pusztítást végez, mintha bombával halásznának. ","id":"20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14b9ca7-bf68-47a8-abd0-3b31eda0b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fbc83-0e9f-4c97-994f-81ada2dd594b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Viz_alatti_marvanyszobrokkal_szurnak_ki_a_vonohalos_halaszokkal_a_toszkan_partoknal","timestamp":"2020. november. 19. 17:31","title":"Víz alatti márványszobrokkal akadályozzák a vonóhálós halászokat a toszkán partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között a Piros Mogyorós diadalmaskodott.","shortLead":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között...","id":"20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea2ad8c-1599-48c1-b6ea-5030acd95971","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","timestamp":"2020. november. 19. 13:35","title":"Megválasztották az év szaloncukrait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kérdőívek postázása 1,7 milliárd forint volt.","shortLead":"Csak a kérdőívek postázása 1,7 milliárd forint volt.","id":"20201119_koronavirus_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76e6620-809d-497c-913c-67fa52e0d2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_koronavirus_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. november. 19. 12:56","title":"Csaknem 11,5 milliárdba került a koronavírusos nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5d5661-f88f-40cc-bcf2-3b913f94b95d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Bár erősen szabálykövetők, és az immunrendszerük sem fog túlműködni, a Down-szindrómás embereket különösen védeni kell a koronavírus-fertőzéstől. Hamarabb öregszenek, nagy többségük olyan veleszületett betegséggel él, ami komoly kockázatot jelent fertőzés esetén, és sokan laknak közülük nagy intézményekben.","shortLead":"Bár erősen szabálykövetők, és az immunrendszerük sem fog túlműködni, a Down-szindrómás embereket különösen védeni kell...","id":"20201118_koronavirus_downszindroma_kockazati_tenyezok_down_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c5d5661-f88f-40cc-bcf2-3b913f94b95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660b3b86-34a6-45bc-872c-b52f7bf30c94","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_koronavirus_downszindroma_kockazati_tenyezok_down_alapitvany","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Miért kell fokozottan védeni a koronavírustól a Down-szindrómásokat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","shortLead":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","id":"20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c9bc45-0dec-48fb-b9c5-3012e5449d6c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 19. 10:40","title":"Jogszerű az SZFE oktatóinak sztrájkja, ötven nap után is folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","shortLead":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","id":"20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc555b58-4674-401c-8ec4-75b991a363c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 06:17","title":"Idegesek és félnek a fertőzéstől a BKV-sofőrök a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]