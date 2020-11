Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztályvezető főorvos reméli, hogy hamarosan nem lesz tere Magyarországon a vírustagadóknak.\r

","shortLead":"Az osztályvezető főorvos reméli, hogy hamarosan nem lesz tere Magyarországon a vírustagadóknak.\r

","id":"20201121_Szlavik_Janos_kronikus_betegseg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8dfbec-17c2-4473-b183-0b343f9d4d38","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Szlavik_Janos_kronikus_betegseg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:58","title":"Szlávik János: Az idősek és a krónikus betegségben szenvedők inkább ne fogadjanak látogatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről folytatott videokonferenciára jutott be egy holland újságíró. A holland védelmi miniszter rendőrökkel fenyegette, de közben mosolygott.","shortLead":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről...","id":"20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf507889-f628-49ed-8ae4-005e3be73c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","timestamp":"2020. november. 21. 18:25","title":"Újságíró trollkodta meg az EU titkos védelmi konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","shortLead":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","id":"20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972f28cf-c5fd-40f0-aa4d-fc064a56da43","keywords":null,"link":"/elet/20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","timestamp":"2020. november. 20. 17:44","title":"Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","shortLead":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","id":"20201121_Oroszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7093fb-3bd1-4e4a-a9f5-5d4f4b7aea19","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 11:38","title":"Újabb rekordot ért el a halálozások száma Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"A kelet-közép-európai egyetemek legjobbjai mögé szorultak a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban.","shortLead":"A kelet-közép-európai egyetemek legjobbjai mögé szorultak a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban.","id":"202047__nemzetkozi_rangsorok__magyar_helyezesek__masodvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6b89b1-c6c3-45ff-b52b-7f7d6061f8c2","keywords":null,"link":"/360/202047__nemzetkozi_rangsorok__magyar_helyezesek__masodvonal","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"A nemzetközi másodvonalba rangsorolják a magyar egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most viszont későbbi időpontról kaptunk hírt.","shortLead":"Korábban arról olvashattunk, hogy jövőre a vártnál korábban érkezhet a Samsung első 2021-es csúcstelefon-családja. Most...","id":"20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba54f41-7f82-48f1-8353-31f97a33bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f632c16-68e4-4c59-b500-b8f0e04daa36","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_s21_megjelenes_februar","timestamp":"2020. november. 20. 18:03","title":"Mikor jelenik meg a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]