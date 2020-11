Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogat a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján.","shortLead":"A magyar bajnokcsapat Torinóba látogat a 2020/2021-es Bajnokok Ligája negyedik játéknapján.","id":"20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74d73fb-7117-4b14-b3bd-21c8295fa9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e55bef9-6348-4e82-a465-f5946f162715","keywords":null,"link":"/sport/20201124_Juventus__Ferencvaros__ELO","timestamp":"2020. november. 24. 20:58","title":"Juventus - Ferencváros - 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c310fca3-d3e8-441d-b3c3-dc8f14a69a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan hangokat és zajokat használtak, amelyekre elvileg reagálnak a négylábúak. ","shortLead":"Olyan hangokat és zajokat használtak, amelyekre elvileg reagálnak a négylábúak. ","id":"20201124_Kutyak_karacsonyi_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c310fca3-d3e8-441d-b3c3-dc8f14a69a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f8f670-b3e7-472e-9397-74da8b900adf","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Kutyak_karacsonyi_dal","timestamp":"2020. november. 24. 16:29","title":"Kifejezetten kutyáknak írtak karácsonyi dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem ez az egyetlen érv, ami a nyugdíjcélú megtakarítások mellett szól. Aki ilyen jellegű befektetést választott, gyakran 10 százalék feletti hozamot is el tudott érni, a nem mindennapi teljesítményeknek köszönhetően. A Bankmonitor megnézte, hogy az egyes biztosítók közül ki milyen eredményre volt képes az elmúlt időszakban.","shortLead":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem...","id":"20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a488176-a4fa-44fc-b748-172e3a396954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","timestamp":"2020. november. 23. 10:28","title":"Ezekre a kérdésekre nem árt tudni a választ, ha a nyugdíjas éveire akar félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze nem való mindenkinek, adott esetben több fronton is kiverheti a biztosítékot – jövünk a részletekkel és egy gyors budapesti 5G-teszttel.","shortLead":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze...","id":"20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9a8cd1-4519-4a4e-aacf-228e1cb4572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 23. 19:30","title":"Teszten a mindent verőnek ígérkező iPhone 12 Pro Max – és a budapesti 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","shortLead":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","id":"20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faba576-8f1a-47b8-90b5-6881e1a49f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","timestamp":"2020. november. 24. 16:53","title":"Alaptörvény-ellenes a nemváltoztatás ellehetetlenítése a Miskolci Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hány fertőzött volt közöttük.","shortLead":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b893e7-b8be-4910-88d2-c3b1863f3006","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","timestamp":"2020. november. 23. 08:18","title":"Naponta 500 egyetemista segíti a koronavírus-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]