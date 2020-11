Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13df42e7-50ad-4198-88c2-a52ba72b95e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ferences szerzetes a múlt hét második felében került kórházba.","shortLead":"A ferences szerzetes a múlt hét második felében került kórházba.","id":"20201123_bojte_csaba_koronavirus_fertozes_budapest_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13df42e7-50ad-4198-88c2-a52ba72b95e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8beec4c-ffc7-49f7-9dfe-145671f75372","keywords":null,"link":"/elet/20201123_bojte_csaba_koronavirus_fertozes_budapest_korhaz","timestamp":"2020. november. 23. 17:51","title":"Jobban van Böjte Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","shortLead":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","id":"20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a243a4-e7c5-4f94-b5b4-be6c05cd49f9","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","timestamp":"2020. november. 23. 10:26","title":"Taylor Swift eltűnt, de elmagyarázta, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány csak azzal a szervezettel konzultált, aminek Orbán Viktor az elnöke.","shortLead":"A kormány csak azzal a szervezettel konzultált, aminek Orbán Viktor az elnöke.","id":"20201124_Az_idosszervezet_nem_idosavot_ker_a_kormanytol_hanem_ket_masik_dolgot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e136d554-1899-4799-9b5f-1432a30c0d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Az_idosszervezet_nem_idosavot_ker_a_kormanytol_hanem_ket_masik_dolgot","timestamp":"2020. november. 24. 13:08","title":"Az idősszervezet nem idősávot kér a kormánytól, hanem két másik dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596","c_author":"Opel Magyarország","category":"brandcontent","description":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal találkozhatunk, ami pár éve még csak a legfelsőbb, prémium kategória sajátja volt.","shortLead":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal...","id":"20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad79a29-0d0b-4cc9-ad50-559670dc24a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","timestamp":"2020. november. 23. 14:30","title":"Hétköznapi autók, csúcstechnológiával – ma már ez az alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet Yellen volt Fed-elnök az esélyes.","shortLead":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet...","id":"20201123_amerika_biden_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65306802-c138-403b-b445-60390d3bc58e","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_amerika_biden_kormany","timestamp":"2020. november. 23. 19:41","title":"Női vezetője lehet az Egyesült Államok hírszerzésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","shortLead":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","id":"20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366aca70-027c-4a03-b154-705894e10075","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 24. 06:41","title":"855 lóerős lett a legdurvább Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet a Kahoot, ha az jól teljesít a következő két évben.","shortLead":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet...","id":"20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb72381-519c-41d3-90c0-e1a98d7d8c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","timestamp":"2020. november. 24. 14:58","title":"Közel 10 milliárd forintért kelt el egy magyar startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]