[{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","shortLead":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","id":"20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208b8ac6-5bde-4a67-abe2-add44dad8b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","timestamp":"2020. november. 25. 10:10","title":"A koronavírus Lengyelországban is súlyos gondokat okoz: \"Csak 10 óra alatt találtunk egy kórházi ágyat a koronavírusos betegnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak beszámolni.","shortLead":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ab084-6268-4acd-b34d-ce9c87ef03d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 25. 09:27","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje képviseli Magyarországot a 93. Oscar-versenyben a „nemzetközi film” kategóriában. ","shortLead":"Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje...","id":"20201123_Az_idei_legszebb_magyar_szerelmes_filmet_nevezzuk_be_az_Oscarra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890252c-6225-450d-ab5c-a4cfede11636","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_idei_legszebb_magyar_szerelmes_filmet_nevezzuk_be_az_Oscarra","timestamp":"2020. november. 23. 15:18","title":"Az idei legszebb magyar szerelmes filmet nevezzük be az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","shortLead":"Három városban egészségtelen, tizenegyben kifogásolt a levegő minősége.","id":"20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d58b187-c1f6-407e-93ad-03e867cbd5f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_legszennyezettseg_levegominoseg_nnk_meteorologia","timestamp":"2020. november. 23. 15:23","title":"Több városban egészségtelen a levegő, Budapesten romlani fog a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire esik. De miért érzi magát zavarban 70 év múltán is egy német fiatal, ha a második világháború a téma? Nagyi Projekt, második rész.","shortLead":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire...","id":"20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a832ae-df5b-4ee8-b460-861144041945","keywords":null,"link":"/360/20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 24. 19:00","title":"Doku360: Szívesen részt vettem volna a lincselésben, de nem tudtam volna ütni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan vevők is akadtak, akiknek grillsütőt postázott az e-kereskedő a 449 fontért megrendelt konzol helyett.","shortLead":"Olyan vevők is akadtak, akiknek grillsütőt postázott az e-kereskedő a 449 fontért megrendelt konzol helyett.","id":"20201123_amazon_ps5_playstation_5_rendeles_rizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790b632d-f903-4163-bfb6-e02821d1a2ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_amazon_ps5_playstation_5_rendeles_rizs","timestamp":"2020. november. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az Amazon, miután több vevő csak egy csomag rizst kapott a PlayStation 5 helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről a parlamentben. A fordulatról a térség jobbikos képviselője a közösségi oldalon jelentett.","shortLead":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről...","id":"20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7560b4-7c50-4e57-b53f-ceac7e0702a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Egyelőre mégsem felügyelheti Lázár János a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]