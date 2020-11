Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól, és csak akkor elmenni otthonról, ha nagyon muszáj.","shortLead":"Hiába a korlátozó intézkedések, Algériában sokan nem akarják megérteni, miért kell most távolságot tartani a másiktól...","id":"20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe11e10-bfbc-484d-9ac0-e1d9d7d77286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_algeria_apolo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 24. 11:39","title":"Az algériai egészségügyet letarolja a Covid: már 120 ápoló halt bele a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar nyelvvizsgát kell tenniük, és miután hazatértek, építeniük kell a helyi magyar közösséget.","shortLead":"A világ bármely tájáról lehet jelentkezni, a felsőoktatási tanulmányok befejezése után az ösztöndíjasoknak magyar...","id":"20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15118787-5f7e-489a-b7cc-ce845e3e6423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181cb6d-342a-462f-9245-04ad3edfd266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Osztondij_indul_magyar_gyokeru_fiataloknak","timestamp":"2020. november. 24. 15:45","title":"Külföldön élő fiatal magyaroknak indít ösztöndíjprogramot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","shortLead":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","id":"20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf44e8-6154-4aa1-93a2-24cc9e024315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","timestamp":"2020. november. 25. 09:21","title":"Jön az 1000 kilométeres hatótávú Tesla villanykamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7303d5b4-b05f-40b5-a2c5-e37e9c9b8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rimóczi László csak tréfának szánta a dolgot, de mostanra alig tud lépést tartani a megrendelésekkel.

","shortLead":"Rimóczi László csak tréfának szánta a dolgot, de mostanra alig tud lépést tartani a megrendelésekkel.

","id":"20201124_maszk_csokimikulas_koronavirus_jarvany_cukraszda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7303d5b4-b05f-40b5-a2c5-e37e9c9b8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bfa8d-94a7-4e14-9d73-1f66ac9fa3de","keywords":null,"link":"/elet/20201124_maszk_csokimikulas_koronavirus_jarvany_cukraszda","timestamp":"2020. november. 24. 15:34","title":"Magyar cukrász maszkos Mikulásának sikeréről ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58d5b05-f5b5-4531-9fc8-e33f343343c0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós helyreállítási alapból, az ugyanis nem hitelfelvételt jelentene, hanem támogatást – mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki 2016-ig a Századvég Gazdaságkutató vezető munkatársa volt. A szakember szerint a kormány hamarosan rákényszerülhet az áfa csökkentésére is.","shortLead":"Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós...","id":"202048_csusztatas_aveto_arnyekaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c58d5b05-f5b5-4531-9fc8-e33f343343c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62965165-e138-49be-9703-193195b44869","keywords":null,"link":"/360/202048_csusztatas_aveto_arnyekaban","timestamp":"2020. november. 26. 11:00","title":"Ha Orbán nem vétózik, ingyen kaphatnánk pénzt az uniótól – ehelyett hitelt vesz fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elutasította a bíró Johnny Depp fellebbezését, amelyet a színész a Sun című brit bulvárlap elleni rágalmazási perben született, számára vereséget jelentő ítélet ellen nyújtott be.\r

\r

","shortLead":"Elutasította a bíró Johnny Depp fellebbezését, amelyet a színész a Sun című brit bulvárlap elleni rágalmazási perben...","id":"20201126_Johnny_Depp_fellebbezett_a_felesegveros_perben_de_elutasitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e34a1d-3cf6-42a4-9420-9e40845b8fb3","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Johnny_Depp_fellebbezett_a_felesegveros_perben_de_elutasitottak","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Johnny Depp fellebbezett a „feleségverős” perben, de elutasították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]