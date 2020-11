Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f355646-e3bc-4960-b5f6-d02afbe50c27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeptemberi meglepően alacsony növekedés után októberben kisebb lett a kórházak lejárt tartozásállománya.","shortLead":"A szeptemberi meglepően alacsony növekedés után októberben kisebb lett a kórházak lejárt tartozásállománya.","id":"20201124_Szokatlan_modon_csokkent_a_korhazak_adossaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f355646-e3bc-4960-b5f6-d02afbe50c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820b81e4-a1ad-4cf2-bc4d-f31444cb24d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Szokatlan_modon_csokkent_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2020. november. 24. 16:34","title":"Szokatlan módon csökkent a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány felülvizsgálja a jelenlegi szigorításokat. ","shortLead":"Rengeteget beszélt a járvány statisztikai adatairól Müller Cecília országos tiszti főorvos aznap, mikor a kormány...","id":"20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e973d2f6-663f-417e-9a0b-d58e03555c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9846cdc-e373-4833-bb83-99c95adace66","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Koronavirus_A_4049_eves_korosztaly_a_leginkabb_erintett_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 25. 14:04","title":"Müller: A 40-49 éves korosztályt érinti leginkább a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.\r

","shortLead":"A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.\r

","id":"20201125_szarvas_vadasz_puska_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52144fa-a7ab-46ff-b2ed-01d4f1c2a088","keywords":null,"link":"/elet/20201125_szarvas_vadasz_puska_rendorseg","timestamp":"2020. november. 25. 05:35","title":"Szarvas vitte el egy vadász puskáját Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik.","shortLead":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában...","id":"202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d167-e95a-4ba0-ad8f-75f582071044","keywords":null,"link":"/360/202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","timestamp":"2020. november. 24. 16:00","title":"Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új felhasználói felületet. Van néhány olyan modell is, amelyre jövőre érkezik majd a frissítés. A többi készülék, úgy tűnik, kimarad.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új...","id":"20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9d4518-52ff-43ad-b6dc-0f8f1135a189","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","timestamp":"2020. november. 26. 11:38","title":"Kiadta a listát a Huawei: ezek az eszközök még biztosan kapnak Android-alapú frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","shortLead":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","id":"20201125_gyurcsany_ferenc_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6011f8-ea59-4e05-a81a-725515503130","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_gyurcsany_ferenc_dk","timestamp":"2020. november. 25. 20:56","title":"Gyurcsány szerint 900 ezer szavazója van a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet az épületstabilizációs munka utolsó fázisa.","shortLead":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet...","id":"20201125_Notre_Dame_omlasveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbc88b3-0bc7-45b0-9586-2541cc95f0a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Notre_Dame_omlasveszely","timestamp":"2020. november. 25. 08:07","title":"Elhárították az omlásveszélyt a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják az egészségügyi dolgozókat és a tanárokat. A vakcina vizsgálatához minták érkeztek Magyarországra.","shortLead":"Az orosz államfő nem vehet igénybe engedélyezetlen oltást, ugyanakkor a tesztfázisban lévő vakcinával már oltják...","id":"20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b30b87-2143-4f1f-950f-c3596c1419fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_A_Kreml_szerint_Putyin_nem_oltatta_be_magat_az_orosz_csodavakcinaval_mert_nem_oltathatja","timestamp":"2020. november. 24. 17:11","title":"A Kreml elmagyarázta, Putyin miért nem oltatta be magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]