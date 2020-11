Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee28611-7678-4da4-9ede-c796d8d19003","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita hevében elszabadultak az indulatok a kormánypárt és az ellenzék között.","shortLead":"A vita hevében elszabadultak az indulatok a kormánypárt és az ellenzék között.","id":"20201127_verekedes_tajvan_disznobel_raktopamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee28611-7678-4da4-9ede-c796d8d19003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34659d89-8ded-418d-bff8-4f8d1fab51d8","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_verekedes_tajvan_disznobel_raktopamin","timestamp":"2020. november. 27. 14:05","title":"Verekedtek, disznóbelsőséget dobáltak egymásra tajvani parlamenti képviselők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első negyedében bemutathatja P sorozatának 50-es számjelű tagjait.","shortLead":"Az amerikai szankciók ellenére is úgy tűnik, hogy a Huawei tartja magát szokásos menetrendjéhez, és a jövő év első...","id":"20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746da427-6709-4d4c-a786-aebee49811ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622b77-c456-4f47-9de4-0743ebcb77e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_huawei_p50_2021_megjelenes","timestamp":"2020. november. 27. 11:03","title":"Már csőben van a Huawei P50 – nagy kérdés, mi lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olyan vadmadarakban azonosították egy madárinfluenza-vírus jelenlétét, amelyek Magyarországra is berepülnek.","shortLead":"Olyan vadmadarakban azonosították egy madárinfluenza-vírus jelenlétét, amelyek Magyarországra is berepülnek.","id":"20201126_baromi_madarinfluenza_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2a596-37ef-47cb-8cf9-3fa518f0c74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_baromi_madarinfluenza_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 26. 17:51","title":"Azonnali hatállyal elrendelték a baromfik bezárva tartását Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. 