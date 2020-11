Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos a minap „Soros György gázkamrájának” nevezte Európát, a magyarok és lengyelek mostani helyzetét pedig a második világháborúban meggyilkolt zsidókéhoz hasonlította. „Soros György a liberális Führer. A liberárja hadserege pedig szolgaibb módon isteníti, mint anno Hitlert a sajátjai” – írta Demeter az Origón megjelent cikkében.

Erre rengetegen felháborodtak, többek közt Vámos Miklós, a Mazsihisz, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság, Köves Slomó és Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök is megszólalt. Utóbbi a közösségi oldalán Orbán Viktornak címezve azt írta: „Amennyiben Demeter Szilárd még hétfőn is az Ön kormányának tisztviselője, akkor ezt a nyilatkozatot [mármint Demeter publicisztikáját – a szerk.] nyilván mi magyarok, és az egész világ a magyar kormány álláspontjának tekinti majd. Ha így lesz, én – sokakkal együtt – Ön helyett is szégyenkezni fogok hazám és a magyarok nevében.”

A bejegyzést megosztotta Török Gábor politológus, hozzáfűzve: Demeter „olyan magas labdát adott a magyar kormányfő hazai és különösen nemzetközi ellenfeleinek, amire régen volt példa. A helyzet egyszerű: minél tovább lehet róla beszélni, annál rosszabb a magyar kormánynak, és annál jobb az ellenfeleinek.”

Török szerint az ellenzék azzal tudja Orbán dolgát megnehezíteni, ha még azelőtt kezdi követelni Demeter eltávolítását, mielőtt a miniszterelnök egyáltalán „levegőt vehetne”. Ha az ellenzék követeli az elhatárolódást, sokkal nehezebb meglépni, és sokkal csábított megvédeni – fejtegeti az elemző. Szerinte a legérdekesebb csavar, hogy ki az a szereplő, aki elsőként ezt megtette, aki elsőként ismerte fel a helyzetben rejlő lehetőséget. „Bajnai Gordon, a volt miniszterelnök, aki a 2014-es választási vereség óta alig-alig volt szereplője a magyar politikának. […]

Most már nem lennék annyira meglepve, ha az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között is találkozhatnánk – így vagy úgy – a volt miniszterelnök nevével”

– zárja bejegyzését Török Gábor.

Demeter Szilárd (a történet szempontjából: egy kormányzati ember) elkövetett egy hatalmas politikai hibát. Hogy miért... Közzétette: törökgáborelemez – 2020. november 29., vasárnap

Vámos Miklós pedig újabb posztjában leszögezte: „Itt egy mostanában a közbeszédben általánossá váló szemlélet – durva történelemhamisítás és rasszizmus – ellen emeltem föl a szavam, egy jogsértő gondolatmenet ellen. Normális országban a folytatás a hatóságokra és a bíróságokra tartozik. Derűlátásom töretlen: ez a mélypont.” Hozzátette: a mai nappal kilépett a Szépírók Társaságából, mely „húsbavágó ügyekben semmit nem tesz és tehet tagjai érdekében, akkor pedig nincs értelme benne lennem. Ugyanakkor tiszteletben tartom mindenki más érveit és tagságát.”