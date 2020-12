Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy az várható volt, Demeter Szilárd lemondását követelik az ellenzéki képviselők a hétfői ülésnapon. Varga Mihály válaszolt rá, szerinte Demeter beismerte a hibáját.","shortLead":"Ahogy az várható volt, Demeter Szilárd lemondását követelik az ellenzéki képviselők a hétfői ülésnapon. Varga Mihály...","id":"20201130_Demeter_Szilard_parlament_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61674f2e-c086-4055-a49e-289079f5c27e","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Demeter_Szilard_parlament_ellenzek","timestamp":"2020. november. 30. 13:39","title":"„Demeter Szilárd nem az új zsidó, hanem a régi náci” – a PIM-főigazgató miatt sorozták a Fideszt a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","shortLead":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","id":"20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4d60f-9b24-4dae-ba81-262c919ce175","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","timestamp":"2020. december. 01. 13:10","title":"Kicsempészte, majd eBayen eladta a Buckingham-palota milliós műtárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","shortLead":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","id":"20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ff890-2350-49e6-87e9-0e88bb873d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 01. 10:51","title":"Videó: Családi ház udvarára tört be egy autó Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak teljes állásban.","shortLead":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak...","id":"20201130_fizetes_kereset_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5814c176-88a2-4119-b811-3063cff0f208","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_fizetes_kereset_ksh","timestamp":"2020. november. 30. 09:25","title":"392 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai járművekkel húzták vissza.","shortLead":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai...","id":"20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df10a6ab-1b3c-4bb4-b4a2-41e980036ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","timestamp":"2020. november. 30. 17:03","title":"Videó: Tankokkal vontatták vissza a kényszerleszállást végrehajtó repülőt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57331f12-2860-43de-aada-c6b78611dddd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi miniautó Volkswagen ID.1 mellett kihoznák a jól ismert Polo elektromos megfelelőjét is. ","shortLead":"A városi miniautó Volkswagen ID.1 mellett kihoznák a jól ismert Polo elektromos megfelelőjét is. ","id":"20201130_Dacia_arban_johet_az_elektromos_Volkswagen_ID1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57331f12-2860-43de-aada-c6b78611dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd2937a-da0a-4cca-8e61-852a4294346b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Dacia_arban_johet_az_elektromos_Volkswagen_ID1","timestamp":"2020. november. 30. 15:28","title":"Dacia árban jöhet a legolcsóbb elektromos Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c5684d-919e-4970-b020-e5781a984354","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek sorozatban megjelent Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmát részletekben közöljük. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201130_Barack_Obama_eletrajz_konyv_Egy_igeret_foldje_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c5684d-919e-4970-b020-e5781a984354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f026a26-f039-43a8-9413-d1c6c303fd20","keywords":null,"link":"/360/20201130_Barack_Obama_eletrajz_konyv_Egy_igeret_foldje_1","timestamp":"2020. november. 30. 20:00","title":"Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on: A hotelszoba, ahol minden kezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]