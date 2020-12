Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","shortLead":"Továbbra is tart a tél, még ha ez annyira nem is meglepő december első napján.","id":"20201201_idojaras_hoszallingozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e666bfe-1001-4685-b74a-62dcecef8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b019e-7177-4e47-beaf-a5a4b6914766","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_idojaras_hoszallingozas","timestamp":"2020. december. 01. 07:13","title":"Kisüt a nap, de ahol nem, ott hó fog esni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban a szolgáltatást használók körében. ","shortLead":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban...","id":"20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bb7faf-0dfd-4981-b9dc-c8f060afbe3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","timestamp":"2020. december. 01. 15:18","title":"Megjelent a Spotify 2020-as toplistája: ezek a zenék szóltak legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1335e578-40a5-48da-bb39-c0c72c94a0ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"November végéig a magyarok négyötöde értesült a miniszterelnök uniós vétófenyegetéséről, ám a társadalom nagyon megosztott a konfliktus kiindulópontját illetően.","shortLead":"November végéig a magyarok négyötöde értesült a miniszterelnök uniós vétófenyegetéséről, ám a társadalom nagyon...","id":"20201202_Median_Hasit_a_migransozos_narrativa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1335e578-40a5-48da-bb39-c0c72c94a0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd86b79-8f28-4672-95fd-800d088b902a","keywords":null,"link":"/360/20201202_Median_Hasit_a_migransozos_narrativa","timestamp":"2020. december. 02. 11:00","title":"Medián: Hasít a migránsozós narratíva, de itthon nincs többsége Orbán vétójának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokasodnak a koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos álhírek a Vöröskereszt és a Vörös Félhold nevű társaságok elnöke szerint.","shortLead":"Sokasodnak a koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos álhírek a Vöröskereszt és a Vörös Félhold nevű társaságok...","id":"20201201_voroskereszt_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcdab7b-a303-414f-95a7-756ee4670cf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_voroskereszt_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. december. 01. 10:33","title":"Vöröskereszt: Világszerte nő a vakcinákkal szembeni bizalmatlanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit finanszírozza.\r

","shortLead":"A zenész a raktárkoncertes támogatás összegéből, sőt annak kétszereséből pályakezdők stúdiófelvételeit...","id":"20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4463b9-2fb2-4b8b-910a-931402f1a5fd","keywords":null,"link":"/kultura/20201201_Megvan_mire_forditja_Lovasi_Andras_a_raktarkoncertert_kapott_gazsijat","timestamp":"2020. december. 01. 10:47","title":"Lovasi András elárulta, mire fordítja a raktárkoncertért kapott gázsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben juthatnak a tengeri állatok szervezetébe.","shortLead":"Jóval több a műanyag-szennyeződés az óceánok mélyén, mint a felszínen, és az apró plasztikrészecskék így még könnyebben...","id":"202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c58a97-843d-460f-a6f2-a749857f751a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9711ea-1c70-4f78-a271-3db1815cc2d2","keywords":null,"link":"/360/202048__mikromuanyag__oceanok_melyen__hol_atobbi__plasztikleves","timestamp":"2020. november. 30. 15:00","title":"A halételekkel ehetjük meg a tengerbe került műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság ellen felállítandó helyreállítási alapot, amelynek létrehozását a magyar és a lengyel kormány blokkolja.","shortLead":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság...","id":"20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d1a6d-951a-4991-a946-900cd9977650","keywords":null,"link":"/360/20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","timestamp":"2020. december. 01. 07:30","title":"Soros György ajánl egy receptet az EU-nak Orbánék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]