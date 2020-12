Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt volna. ","shortLead":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt...","id":"20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a37f5-ee8c-47cf-a08b-c2430f23eef9","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","timestamp":"2020. december. 02. 12:38","title":"Kis híján elsírta magát a keze láttán a horrorbalesetet szenvedett F1-es versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","shortLead":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","id":"20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa56d45-e4b6-4777-8690-ef8fcf5d7d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","timestamp":"2020. december. 01. 20:03","title":"Letöltötte őket? Ezek lettek 2020 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\" botrányáról csak nagyon visszafogottan tájékozódhat az olvasójuk.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\"...","id":"20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e64ac0-2a5a-474c-b3c0-7a81601ba8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","timestamp":"2020. december. 02. 10:27","title":"Mit gondol, hogyan tálalják a Fidesz-közeli lapok a Szájer-ügyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be a járvány-előírásokat. Pont úgy, mint tudjuk, ki.","shortLead":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be...","id":"20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f3f0c-8cf0-4f39-bc19-a9a522506538","keywords":null,"link":"/elet/20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","timestamp":"2020. december. 02. 09:18","title":"A Bors lényegében megtrollkodta a Szájer-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","shortLead":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","id":"20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f75505-6934-4a5a-9fe1-110f9ccdef03","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","timestamp":"2020. december. 02. 06:00","title":"Tizenegy gyermek halt meg a jemeni támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 8 ezerrel nőtt a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","id":"20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396cdfc-71a9-48e9-97b7-d4e9de6d36f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Szerbia_koronavirus_negativ_teszt","timestamp":"2020. december. 02. 12:07","title":"Nem csitul a járvány, szigorítás következik Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási csalásról beszél.","shortLead":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási...","id":"20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f1dd45-20be-412f-9ca8-49753c7ce5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","timestamp":"2020. december. 02. 09:32","title":"Rendőrök védik a Trump-hívektől a georgiai választási biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]