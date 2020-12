Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef9062-2cb1-4afa-9264-49d5b998ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2020. december. 03. 06:19","title":"Ónos esőre figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309a9771-2c84-4288-a054-7a7fc3c64b94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokon kívüli piacokon jelenhet meg az Evrával a magyar cég.","shortLead":"Az Egyesült Államokon kívüli piacokon jelenhet meg az Evrával a magyar cég.","id":"20201203_fogamzasgatlo_tapasz_Richter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309a9771-2c84-4288-a054-7a7fc3c64b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52dab83-6e39-4895-8474-c2b5aa0dd7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_fogamzasgatlo_tapasz_Richter","timestamp":"2020. december. 03. 08:08","title":"A Richter 263 millió dollárt fizetett a Janssen fogamzásgátló tapaszáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette, az igazság pedig talán egyszer kiderül.","shortLead":"A külügyminiszter éppen ezért csak azt hangsúlyozta, hogy Szájer lemondott és bocsánatot kért, majd hozzátette...","id":"20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eb11bb-d5b0-488f-9bdb-109b35038779","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szijjarto_Peter_szajer_jozsef_hazibuli","timestamp":"2020. december. 02. 11:33","title":"Szijjártó Péter a sajtóból értesült Szájer József brüsszeli partijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lista élén a japánok, az alján az amerikaiak. A Tesla is, amelynél még hajszálat is találtak a fényezésben.","shortLead":"A lista élén a japánok, az alján az amerikaiak. A Tesla is, amelynél még hajszálat is találtak a fényezésben.","id":"20201202_Ezek_most_a_leginkabb_megbizhato_autok_egy_idei_felmeres_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25be960-6a1e-424d-95dd-075d55e3996e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Ezek_most_a_leginkabb_megbizhato_autok_egy_idei_felmeres_szerint","timestamp":"2020. december. 02. 11:08","title":"Ezek most a leginkább megbízható autók egy idei felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","shortLead":"Akár csütörtök délutánig havazhat a nyugati határszélen, a Dunántúlon viszont ónos eső miatt kell figyelni.","id":"20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09cf4936-6cac-4182-8856-960ab7996815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07672410-db19-4823-b344-82a51a2b0fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_megjott_a_tel_havazik_nagykanizsan","timestamp":"2020. december. 02. 20:29","title":"Tényleg megjött a tél: Nagykanizsán már havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő FaceTime HD-t, hanem az arra alkalmas előlapi kamerával rendelkező régebbi modellek is megkapják a funkciót. Az előző három év összes iPhone-ja.","shortLead":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő...","id":"20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57e349-1476-4c25-b92a-542886cbf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","timestamp":"2020. december. 03. 14:03","title":"Örülhetnek a régebbi iPhone-t használók: szinte mindenki megkapta a jobb képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy trükkös megoldással érné el, hogy az Apple Watch képes legyen folyamatosan mérni viselője vérnyomását, ami egészségügyi szempontból rendkívül értékes funkció lenne.","shortLead":"Az Apple egy trükkös megoldással érné el, hogy az Apple Watch képes legyen folyamatosan mérni viselője vérnyomását, ami...","id":"20201203_apple_watch_vernyomasmeres_funkcio_ekg_hogyan_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3533863e-5ada-4ddb-8558-73d2cbfadf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_watch_vernyomasmeres_funkcio_ekg_hogyan_mukodik","timestamp":"2020. december. 03. 10:03","title":"Kitalálta az Apple, hogyan tudna vérnyomást mérni az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökként ő szorgalmazta a TGV a nagysebességű vasút megépítését, és Helmut Schmidt német kancellárral közösen felkarolta a monetáris unió tervét.","shortLead":"Elnökként ő szorgalmazta a TGV a nagysebességű vasút megépítését, és Helmut Schmidt német kancellárral közösen...","id":"20201203_koronavirus_Valery_Giscard_dEstaing_francia_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abd9c7b-9e6a-48f7-8b12-106c3b193aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_Valery_Giscard_dEstaing_francia_elnok","timestamp":"2020. december. 03. 07:27","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Valéry Giscard d'Estaing egykori francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]