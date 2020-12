Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online esemény ingyenes.



","shortLead":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online...","id":"20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc42b42-864f-4ff6-a04c-4a9cc870ca07","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","timestamp":"2020. december. 08. 09:11","title":"Nyílt napok nélkül kell középiskolát választani – van azért ebben is segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra az esetre halmozták fel még a második világháború idején, ha Svájcot támadás érné.","shortLead":"A lőszerraktár elfogadhatatlan veszélyt jelent a hatóságok szerint. A 3500 tonna légibombát, aknát és kézigránátot arra...","id":"20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a364a6-8b23-4dc0-862d-212d699bcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1de5acb-18e9-4957-9d52-1fbcb50f2819","keywords":null,"link":"/elet/20201207_svajc_mitholz_loszerraktar","timestamp":"2020. december. 07. 21:58","title":"Egy évtizedre is evakuálhatják egy svájci város lakóit egy világháborús lőszerraktár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888-at. A készüléken lefuttatott első benchmark-teszt eredménye már ki is került az internetre.","shortLead":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon...","id":"20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21388c-d421-4637-b9d9-7009e577859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 08. 15:03","title":"Újabb telefont készít a játékosoknak az Asus, kiszivárogott a készülék teszteredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nyugati megyére köd miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Három nyugati megyére köd miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20201208_napsutes_kod_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ca84a-72dc-4c40-9402-1bdb1e7afd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_napsutes_kod_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 08. 05:33","title":"A déli megyékben lehet reménykedni egy kis napsütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","shortLead":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","id":"20201208_Halalos_baleset_65os_fout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f7f9b-8d3c-4e2e-b71a-739483951810","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Halalos_baleset_65os_fout","timestamp":"2020. december. 08. 21:33","title":"Halálos baleset történt a 65-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről racionális döntés, az OTP-rivális Takarék-csoportnak pedig komoly versenyelőny lehet majd.","shortLead":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről...","id":"202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04cecb-faf3-4d3b-9a38-b9f7f712e329","keywords":null,"link":"/360/202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","timestamp":"2020. december. 08. 06:30","title":"Milyen az, ha összeköltözik a posta és a bank? A lakosság nem fogadta kitörő örömmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","shortLead":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","id":"20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df6523a-ebef-404a-926e-8985ab9aa915","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Az Nvidia mesterséges intelligenciája futószalagon gyártja a híres festők portréképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A negyedik videóban Kedves Csaba negyedéves színművész-bábszínész szakirányos hallgató az általa írt Meglepetés című bábjátékot adja elő.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508566cd-9146-408b-bc13-7f10cad8f74f","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","timestamp":"2020. december. 08. 18:05","title":"„Emlékszem, mesélte, az volt az álma, hogy Superman száll az ablakába” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]