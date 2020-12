Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie a versenyhivatalnak.","shortLead":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie...","id":"20201210_spar_gvh_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd9f369-4e43-40f7-9d0b-007cc2ecebee","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_spar_gvh_buntetes","timestamp":"2020. december. 10. 17:22","title":"Büntetés helyett fejlesztésre „ítélte” a Spart a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi fellebbezett. Az ügy másodfokon folytatódik majd.","shortLead":"A bíróság szerint egyértelmű a bűnössége, de az áldozatát az ítélet szerint egyre súlyosabb dolgokra rávevő férfi...","id":"20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e924e4c5-17a5-4c97-8765-9ebd5b3949cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0bef5d-cfb5-417d-b073-5cb474022324","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pedofil_eroszak_12_ev_fegyhaz","timestamp":"2020. december. 10. 19:17","title":"12 év fegyházra ítéltek egy pedofilt, aki a Minecrafton hálózta be áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható telefonjának újabb változata.","shortLead":"Eddig csak Kínában forgalmazták, de jövőre más piacokon is megjelenhet a világ valóban legelső összehajtható...","id":"20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465326a1-ccf0-4f31-b201-5d588fb64558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1c866-5e93-4219-bd08-f7b4bb41e85c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_royole_flexpai2_globalis_bevezetes","timestamp":"2020. december. 10. 14:33","title":"Felénk is kerülhet a Royole új összehajtható telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e7dc9e-0b28-4456-a677-e3bd13f47f06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb rövid videóval jelentkezett a brüsszeli csúcsról a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Újabb rövid videóval jelentkezett a brüsszeli csúcsról a magyar miniszterelnök.","id":"20201210_orban_viktor_brusszeli_csucs_veto_hattermegbeszelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e7dc9e-0b28-4456-a677-e3bd13f47f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f646288d-0333-4ca3-b772-243de6e3074d","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_orban_viktor_brusszeli_csucs_veto_hattermegbeszelesek","timestamp":"2020. december. 10. 05:57","title":"Orbán Viktor úgy érzi, náluk vannak a nyerő lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031","c_author":"HVG","category":"360","description":"A várpalotai intézményt működtető alapítvány a trianoni centenáriumhoz kapcsolódóan nagyon sok állami támogatást kapott.","shortLead":"A várpalotai intézményt működtető alapítvány a trianoni centenáriumhoz kapcsolódóan nagyon sok állami támogatást kapott.","id":"202050_karpatia_borhaz_trianon_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf69577b-dc57-4947-82ad-73d70dc76754","keywords":null,"link":"/360/202050_karpatia_borhaz_trianon_emlekere","timestamp":"2020. december. 10. 14:00","title":"Bayer Zsolttal vágott bele a borüzletbe a Trianon Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","shortLead":"A vészhelyzet adta lehetőséggel élve több havi fizetést adtak egymásnak áprilisban.","id":"20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6558e6c-2fe2-4a18-8194-1ccff7c635b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f7763-9786-4720-bac8-79a284071778","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_dunafoldvar_egymast_jutalmazta_alpolgarmester_polgarmester","timestamp":"2020. december. 11. 10:34","title":"Egymást jutalmazta meg a dunaföldvári polgármester és az alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10e3eb5-71ed-4614-815a-546420d26183","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tények beszámolt egy nagy sikerű állami beruházásról: az új felcsúti iskolát egyébként Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége építheti meg.","shortLead":"A Tények beszámolt egy nagy sikerű állami beruházásról: az új felcsúti iskolát egyébként Mészáros Lőrinc gyerekeinek...","id":"20201211_TV2_Felcsut_altalanos_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f10e3eb5-71ed-4614-815a-546420d26183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d345ea7-9354-4549-8ea5-43876c4e2ec3","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_TV2_Felcsut_altalanos_iskola","timestamp":"2020. december. 11. 14:38","title":"A TV2 szerint Felcsút egyre vonzóbb az általános iskolásoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A már amúgy is szigorú kijárási korlátozások szigorítását tervezik.","shortLead":"A már amúgy is szigorú kijárási korlátozások szigorítását tervezik.","id":"20201211_torokorszag_koronavirus_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380d1e9-236d-4005-aa3e-a5124e0a5af3","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_torokorszag_koronavirus_halal","timestamp":"2020. december. 11. 19:51","title":"Újra rekordokat dönt Törökországban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]