[{"available":true,"c_guid":"77bb420e-188b-4931-932a-bc5e135e6ad2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindkét állattal egy fiatal elefántokat támadó herpeszvírus-fertőzés végzett.","shortLead":"Mindkét állattal egy fiatal elefántokat támadó herpeszvírus-fertőzés végzett.","id":"20201212_Egy_het_alatt_ket_fiatal_elefant_pusztult_el_egy_New_York_allambeli_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77bb420e-188b-4931-932a-bc5e135e6ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e7495-c844-474d-8a40-026c86f98dcb","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egy_het_alatt_ket_fiatal_elefant_pusztult_el_egy_New_York_allambeli_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 13:38","title":"Egy hét alatt két fiatal elefánt pusztult el egy New York állambeli állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lezárások lesznek az egytonnás, élesített amerikai bomba miatt.","shortLead":"Jelentős lezárások lesznek az egytonnás, élesített amerikai bomba miatt.","id":"20201212_Vasarnap_este_hatastalanitjak_a_Kvassay_hidnal_talalt_bombat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c4c6d-20c7-4aa7-b710-e8a88e6fe93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c196c4-6e32-4840-b087-8f28f7657add","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Vasarnap_este_hatastalanitjak_a_Kvassay_hidnal_talalt_bombat","timestamp":"2020. december. 12. 14:40","title":"Vasárnap este hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív törzs megerősítette, hogy péntek reggel négy olyan személyhez köthető helyszínen tartottak kutatásokat, akik hasonló tartalmak hangadói.\r

","shortLead":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív...","id":"20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fbf6-a0c1-41a3-a01c-9ec8e493377d","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","timestamp":"2020. december. 11. 12:06","title":"Elvitte a rendőrség Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövő tavasszal érkezik a Meg se kínáltak a 6színbe.","shortLead":"Jövő tavasszal érkezik a Meg se kínáltak a 6színbe.","id":"20201211_Bodocs_Tibor_Thuroczy_Szabolcs_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3846007e-1d85-4656-b30a-da4d8e048924","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Bodocs_Tibor_Thuroczy_Szabolcs_eloadas","timestamp":"2020. december. 11. 13:04","title":"Bödőcs Tibor könyvéből előadás készül, Thuróczy Szabolcs lesz a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","shortLead":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3a001-273e-48f3-847e-9c51304c297d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 13. 08:17","title":"Ma hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát, három kerületben lesz lezárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3f1690-4176-48bd-941f-6c0687f034a8","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Ha a kétharmad úgy akarja, akár napok alatt is megszületik egy-egy törvény, de vannak olyan, már tárgysorozatba vett javaslatok, amelyeket évekig is elfektet a Ház. Az Alkotmánybíróság is szereti ezt csinálni, például az emlékezetes Nagy Harácsony szlogenű HVG-címlap ügyében.","shortLead":"Ha a kétharmad úgy akarja, akár napok alatt is megszületik egy-egy törvény, de vannak olyan, már tárgysorozatba vett...","id":"202050__torvenyjavaslatok_parkolopalyan__restancia__felejtos__a_fiok_melye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a3f1690-4176-48bd-941f-6c0687f034a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fce2a6a-b6c2-4ade-a51e-d6c00ccfe8fb","keywords":null,"link":"/360/202050__torvenyjavaslatok_parkolopalyan__restancia__felejtos__a_fiok_melye","timestamp":"2020. december. 12. 11:00","title":"Rejtélyes módon kerülnek a parlamenti fiókba egyes törvényjavaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e06644-b780-4a03-9b28-7e396a81ccea","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Érezte már, milyen jó lenne kapni néhány extra órát egy nap? Elképzelhető, hogy az e-mailezési szokásaival van a gond.","shortLead":"Érezte már, milyen jó lenne kapni néhány extra órát egy nap? Elképzelhető, hogy az e-mailezési szokásaival van a gond.","id":"20201211_Hogyan_emailezzuk_okosan_es_hatekonyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e06644-b780-4a03-9b28-7e396a81ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b4880e-2705-441c-b48b-c673894c568a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201211_Hogyan_emailezzuk_okosan_es_hatekonyan","timestamp":"2020. december. 11. 19:12","title":"Hogyan e-mailezzük okosan és hatékonyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feba194-6afd-4877-87cf-70903623966a","c_author":"Fidelity International","category":"brandcontent","description":"A globális technológiai gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást, vagyis az online kapcsolattartási és hozzáférési lehetőségeket. A konnektivitáshoz kapcsolódó befektetési lehetőségek zöme még csak a jövőben tárul fel igazán, a vállalatok megítélésekor pedig a digitális etikai jellemzők egyre fontosabbá válnak.\r

","shortLead":"A globális technológiai gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást, vagyis az online...","id":"20201116_Fidelity_konnektivitas_digitalis_etika_alhilalistvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6feba194-6afd-4877-87cf-70903623966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bb0c08-1f16-4bbb-94ba-cbf16d552805","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Fidelity_konnektivitas_digitalis_etika_alhilalistvan","timestamp":"2020. december. 12. 15:30","title":"Erre még soha nem volt példa az emberiség történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]