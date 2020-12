Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"069c0c5a-1801-403b-a73d-a2f36ab30315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég részvényeinek ára csak az elmúlt egy év alatt megnyolcszorozódott.\r

","shortLead":"A cég részvényeinek ára csak az elmúlt egy év alatt megnyolcszorozódott.\r

","id":"20201215_Tesla_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=069c0c5a-1801-403b-a73d-a2f36ab30315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f542251-ecf4-4c75-8997-3ee9ab8f0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Tesla_infografika","timestamp":"2020. december. 15. 10:18","title":"Látványos infografika arról, hogyan zsugorodott össze a Tesla mellett az összes autógyár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","shortLead":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","id":"20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e6d7b-8c9b-422b-a4e5-2a902a1add19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","timestamp":"2020. december. 15. 22:16","title":"Halálra gázoltak egy 44 éves nőt Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA).","shortLead":"A vártnál több talaj- és gázmintát gyűjtött a Ryugu aszteroidáról a Hajabusza-2 japán űrszonda – közölte kedden a Japán...","id":"20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af183021-0744-4d74-9b59-e48342195636","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hajabusza_2_urszonda_urkapszula_ryugu_kozetminta_aszteroida","timestamp":"2020. december. 15. 16:03","title":"Nagyon meglepődtek a tudósok, amikor kinyitották a 300 millió kilométerről érkező űrkapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két év után rukkolt ki új lapkával a középkategóriában. Újdonsága erejének illusztrálásaként a gyártó azt mondta, 4K felbontású videót is lehet majd rögzíteni az olcsó telefonokkal.","shortLead":"A Qualcomm két év után rukkolt ki új lapkával a középkategóriában. Újdonsága erejének illusztrálásaként a gyártó azt...","id":"20201216_qualcomm_snapdragon_678_mobilos_processzor_cpu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8952ef9a-1638-4d9f-8df9-088c3a174bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_qualcomm_snapdragon_678_mobilos_processzor_cpu","timestamp":"2020. december. 16. 08:33","title":"Erősebb processzor jön az olcsóbb mobilokba: itt a Qualcomm Snapdragon 678","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","shortLead":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","id":"20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f94e6-cec8-4bdb-89a5-72662dd00050","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","timestamp":"2020. december. 15. 14:59","title":"Az állam 3,7 milliárd forintért megveszi a Thália Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e","c_author":"Folk György","category":"360","description":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival zsonglőrködnek. A plug-inek egy friss kutatás szerint sokkal kevésbé környezetkímélők, mint amilyennek beállítják őket. A HVG-nek nyilatkozó európai szakértők szerint ettől még a technológia jó, csak máshogy kellene ösztönözni a használatát, mint ahogy a kormányok jelenleg hozzáállnak.","shortLead":"Szimpla átverésnek is beillik az, ahogy az autógyártók a konnektorról tölthető autóik kibocsátási adataival...","id":"202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539c94b7-9900-43f9-9f04-5f5760a05c34","keywords":null,"link":"/360/202050__hibridbotrany__unios_szabalyozas__tiszta_uzlet__emisszio","timestamp":"2020. december. 15. 15:00","title":"Hiába környezetkímélőbbek a hibridek, az emberi tényező itt is közbeszól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó hivatalos karrieroldalán jelent meg több budapesti pozíció.\r

","shortLead":"Az amerikai autógyártó hivatalos karrieroldalán jelent meg több budapesti pozíció.\r

","id":"20201215_tesla_allashirdetes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb50bd-69d0-4848-aefa-172a02fbe591","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_tesla_allashirdetes_budapest","timestamp":"2020. december. 15. 10:58","title":"Már budapesti állásokat kínál a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","shortLead":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","id":"20201216_Kozmedia_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f7c18-a751-4194-9474-f658df455c45","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Kozmedia_dij","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Semjén Zsolt is méltatta a közmédia kitüntetettjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]