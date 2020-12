Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efc696c6-8549-40e5-95a7-8d7411b26a57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb négy nevet mondott a Telexnek adott interjúban, majd ezt kiegészítette még hárommal. Arról is beszélt, hogy az ellenzéki pártok milyen közös alappal rendelkeznek.","shortLead":"Előbb négy nevet mondott a Telexnek adott interjúban, majd ezt kiegészítette még hárommal. Arról is beszélt...","id":"20201214_ellenzeki_miniszterelnokjelolt_gyurcsany_ferenc_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc696c6-8549-40e5-95a7-8d7411b26a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7af7ece-c5db-49aa-b1d5-7dd4503df0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_ellenzeki_miniszterelnokjelolt_gyurcsany_ferenc_interju","timestamp":"2020. december. 14. 09:23","title":"Gyurcsány elárulta, kit tart esélyesnek ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e535d4-3539-4fe5-bbc9-e08b5ab04568","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna azt ígéri, hogy a Keresztanyuban nem lesz hiány humorból, izgalomból és sztárokból.\r

","shortLead":"A csatorna azt ígéri, hogy a Keresztanyuban nem lesz hiány humorból, izgalomból és sztárokból.\r

","id":"20201215_rtl_klub_sorozat_keresztanyu_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e535d4-3539-4fe5-bbc9-e08b5ab04568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb890413-7f73-4378-a729-99bfdd227ded","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_rtl_klub_sorozat_keresztanyu_premier","timestamp":"2020. december. 15. 13:20","title":"Január 3-án indul az RTL Klub új napi sorozata Molnár Piroskával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni a hagyományos hajtású autóktól.","shortLead":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni...","id":"20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e859-ce36-4cac-915a-0720f72a2037","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","timestamp":"2020. december. 14. 18:07","title":"Az angoloknak is megtetszett a zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész erről a Guardiannek beszélt. Szeretne egy jobb világot hátrahagyni az ikreinek. ","shortLead":"A színész erről a Guardiannek beszélt. Szeretne egy jobb világot hátrahagyni az ikreinek. ","id":"20201214_George_Clooney_mar_csak_a_gyerekei_miatt_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_foglalkozzon_Orban_Viktorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96a70d6-254f-4a19-89af-9c450f0b20be","keywords":null,"link":"/elet/20201214_George_Clooney_mar_csak_a_gyerekei_miatt_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_foglalkozzon_Orban_Viktorral","timestamp":"2020. december. 14. 09:18","title":"George Clooney már csak a gyerekei miatt sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt ország vezetésétől kértek segítséget, de csak könnygáz érkezett.","id":"20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557076a4-bd9e-474c-aef9-4dc982281e94","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_ukrajna_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 16. 05:39","title":"Ezrek tüntettek Kijevben adócsökkentésért, összecsaptak a rendőrökkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","shortLead":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","id":"20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e6d7b-8c9b-422b-a4e5-2a902a1add19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","timestamp":"2020. december. 15. 22:16","title":"Halálra gázoltak egy 44 éves nőt Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","shortLead":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","id":"20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128647d7-077f-46b4-be82-3c75e39bd679","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","timestamp":"2020. december. 14. 15:57","title":"Viszlát, fehér foltok: lecserélte az útszóró sót a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]