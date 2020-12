Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is tanácsos arcmaszkot viselni, ha másokkal is találkozunk, az összejöveteleket pedig – lehetőleg – kültéren tartsuk.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is...","id":"20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae8f0d-5ef1-4aea-beef-4845181f99a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","timestamp":"2020. december. 16. 15:03","title":"Karácsonyi összejövetelt tervez? Lenne itt néhány kérés a WHO-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","shortLead":"Scherer Péter kapta a Karinthy-gyűrűt, posztumusz díjazták a Magyar Televízió legendás tudósítóját, Chrudinák Alajost.","id":"20201216_Kozmedia_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32187436-21a1-464d-aa3f-2c30789a508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f7c18-a751-4194-9474-f658df455c45","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Kozmedia_dij","timestamp":"2020. december. 16. 12:16","title":"Semjén Zsolt is méltatta a közmédia kitüntetettjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Októberben befejeződött egyéves északi-sarki expedíciója után december 20-án az Antarktiszra indul a Polarstern német kutatóhajó – jelentett be az Alfred Wegener Sarkkutatóintézet.","shortLead":"Októberben befejeződött egyéves északi-sarki expedíciója után december 20-án az Antarktiszra indul a Polarstern német...","id":"20201215_polarstern_kutatohajo_antarktiszra_indul_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e73179-2f88-4ec8-8b67-86119e8b8b78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_polarstern_kutatohajo_antarktiszra_indul_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2020. december. 15. 20:33","title":"Vasárnap elindul az Antarktiszra a Polarstern kutatóhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","shortLead":"Egy méretes kompresszor segítségével jelentősen megugrott a limitált szériás Mustang teljesítménye.","id":"20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183e9bb9-05e1-4867-b482-49f46b511d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acac6dc-7fef-4ede-bc0f-2f09abb5e946","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_836_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_mustang_bullittben","timestamp":"2020. december. 16. 06:41","title":"836 lóerő talán már elég lesz a Mustang Bullittben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","shortLead":"A wasabi-ízesítésű terméken nem jelölték, hogy mustárt is tartalmaz.","id":"20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86fe67a-614d-4b08-86f3-5b03fca4d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5d261e-a73d-48fd-a7c6-b08e05a606ea","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tesco_Nebih_sajat_markas_csipsz_allergen","timestamp":"2020. december. 15. 17:02","title":"A Tesco visszahívta az egyik saját márkás csipszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni pontosan, hogy december 16-án vagy 17-én, de az biztos, hogy 250 éve Bonnban született Ludwig van Beethoven, minden idők egyik legnagyobb zenei lángelméje.



","shortLead":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni...","id":"20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86561-3923-487b-b888-e39c5ab973b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","timestamp":"2020. december. 16. 10:43","title":"Siketen írta meg Európa himnuszát – 250 éve született Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer forintot erőszakolt ki a megrémült lányokról az ittas férfi, ezért börtönbe kerülhet.","shortLead":"Kétezer forintot erőszakolt ki a megrémült lányokról az ittas férfi, ezért börtönbe kerülhet.","id":"20201215_rablas_balatonfured_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56dcca5-3ab4-4225-a46d-f40f77eb7837","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_rablas_balatonfured_kislany","timestamp":"2020. december. 15. 10:09","title":"Kislányokat rabolt ki egy hajléktalan Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]