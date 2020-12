Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","shortLead":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","id":"20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b87af-f00a-4f3b-bc9d-a804b69b2b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","timestamp":"2020. december. 15. 08:18","title":"Négyfajta drogra is pozitív volt a szonda egy balesetet okozó autósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett első, teljes égboltvizsgálat első eredménye – közölte a garchingi Max Planck Intézet (MPE).","shortLead":"Óriás gázbuborékot fedezett fel a Tejútrendszertől délre az eRosita német űrteleszkóp. Ez a röntgenteleszkóppal végzett...","id":"20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec07cf-db96-42df-8966-46122b22af70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dc4bd6-4a25-47d7-acf3-63a42b520959","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gazbuborek_fekete_lyuk_tejutrendszer_erosita_nemet_urteleszkop","timestamp":"2020. december. 15. 21:03","title":"Óriási gázbuborékot fedezett fel az eRosita űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5801c6bd-25f7-4fde-a11c-334e43e51c45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Király utcai ingatlanok értékesítése miatt tettek feljelentést a 2019-ben leváltott városvezetés ellen a VII. kerület új vezetői, a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja az ügyet.","shortLead":"Király utcai ingatlanok értékesítése miatt tettek feljelentést a 2019-ben leváltott városvezetés ellen a VII. kerület...","id":"20201215_Erzsebetvaros_nyomozas_nni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5801c6bd-25f7-4fde-a11c-334e43e51c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc14c722-66ee-4d3c-8e29-6332d5ca562e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Erzsebetvaros_nyomozas_nni","timestamp":"2020. december. 15. 17:21","title":"Elindult a nyomozás, miután Erzsébetváros vezetői hűtlen kezelés gyanújával feljelentették az elődeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","shortLead":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","id":"20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccacd84-1e8f-4a5d-9653-81ed2292f210","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","timestamp":"2020. december. 15. 20:20","title":"Ismét Orban-kormány alakulhat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","shortLead":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","id":"20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bc180f-6fb2-41dc-8a96-fd8570b8f4e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","timestamp":"2020. december. 16. 07:59","title":"Nulláról 300-ra 8,4 másodperc alatt: itt az 500 km/h végsebességű új hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","shortLead":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","id":"20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f94e6-cec8-4bdb-89a5-72662dd00050","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","timestamp":"2020. december. 15. 14:59","title":"Az állam 3,7 milliárd forintért megveszi a Thália Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják, ez lehet a cég egyik legjobb fényképezőgépe.","shortLead":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják...","id":"20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46107640-fb8b-4ee4-bc10-689bd19a06f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","timestamp":"2020. december. 15. 13:03","title":"Csak fekete-fehérben készít fotót, mégis méregdrága ez a fényképező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz adóhivatal nem árulta el, hogy miért volt szükség a lépésre, a színész ügynöke szerint félreértés áll a háttérben.\r

\r

","shortLead":"Az orosz adóhivatal nem árulta el, hogy miért volt szükség a lépésre, a színész ügynöke szerint félreértés áll...","id":"20201216_steven_seagal_orosz_adohivatal_befagyasztott_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6696d3d0-7c32-437d-a9b0-2474ea5ddf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb0d22-2fcd-4640-946e-9fa269522f70","keywords":null,"link":"/elet/20201216_steven_seagal_orosz_adohivatal_befagyasztott_szamla","timestamp":"2020. december. 16. 19:15","title":"Steven Seagal bankszámláját befagyasztotta az orosz adóhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]