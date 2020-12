Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás azt vizsgálta, egy átlagos magyar mit tesz a fenntarthatóságért, és hajlandó-e lemondani érte bizonyos dolgokról. ","shortLead":"Egy új kutatás azt vizsgálta, egy átlagos magyar mit tesz a fenntarthatóságért, és hajlandó-e lemondani érte bizonyos...","id":"20201214_Kornyezettudatosnak_mondjak_magukat_a_magyarok_de_csak_addig_amig_ez_nem_dragabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f815e8-66de-4f1c-ab9d-8b4e840dd933","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Kornyezettudatosnak_mondjak_magukat_a_magyarok_de_csak_addig_amig_ez_nem_dragabb","timestamp":"2020. december. 14. 14:15","title":"Addig környezettudatosak a magyarok, amíg olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a klinikai vizsgálatok végén jár az az újfajta koronavírus-vakcina, amit kifejezetten háziállatoknak készítettek oroszországi kutatók. Dániában korábban nyércek milliót kellett leölni, mert az állatokban kimutatták a vírus embernek is átadható fajtáját.","shortLead":"Már a klinikai vizsgálatok végén jár az az újfajta koronavírus-vakcina, amit kifejezetten háziállatoknak készítettek...","id":"20201215_oroszok_vakcina_oltas_haziallat_nyerc_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe9280a-f53f-4e5e-83fa-0b8be255f377","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_oroszok_vakcina_oltas_haziallat_nyerc_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 09:03","title":"Az oroszok titokban kifejlesztettek egy másik vakcinát is, azt háziállatoknak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de mostantól már egy cég alá tartoznak.","shortLead":"Egy ideig még külön brand alatt működik a Budapest Bank, az MKB és a Takarék Csoport központi cége, az MTB, de...","id":"20201215_bankholding_bank_indulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301090be-5525-4150-8a7b-917f2060ba5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_bankholding_bank_indulas","timestamp":"2020. december. 15. 21:17","title":"Hivatalosan is működni kezdett a kormányközeli gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93716ddd-5b0f-4689-b89a-01fd57c9f0ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit már körözte a rendőrség, de drogbirtoklás miatt.","shortLead":"A férfit már körözte a rendőrség, de drogbirtoklás miatt.","id":"20201215_Tiltott_allatviadal_budapesti_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93716ddd-5b0f-4689-b89a-01fd57c9f0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f114ced-462c-41b7-bd05-39c1195b664e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Tiltott_allatviadal_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 15. 19:19","title":"Tiltott állatviadalokat tartott egy budapesti férfi, egy elpusztult kutyát és több kutyakölyköt is találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több évtizede, mindennap újra meg kell dolgozni érte. Folyékony Arany, negyedik, befejező rész.","shortLead":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több...","id":"20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591a210-a3e0-4f11-90a3-e7f716656cf3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 15. 19:00","title":"Doku360: Ha Tokajból nem tudunk sikertörténetet csinálni, nem tudom miből lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus kifejezést, miközben szinte biztosan nem tudunk olyan embert találni, akinek az életére ne lett volna hatással a pandémia. Most arra kérjük olvasóinkat, hogy az alábbi kérdőív segítségével tekintsék át az elmúlt időszakot, segítsenek nekünk, hogy lássuk, hogyan hatott az önök életére a világjárvány. ","shortLead":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus...","id":"20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3267c53-c2a8-49a1-9d86-97c1a1e9d265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","timestamp":"2020. december. 16. 06:30","title":"2020: az év, amikor minden megváltozott - a hvg.hu nagy év végi kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője szerint.","shortLead":"A koronavírus mellett már influenzaszerű tünetekkel is több ezren fordultak orvoshoz, oltóanyag még van a Nemzeti...","id":"20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f9eae5-9332-4ced-9611-4b6a37f25fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d1056-aa25-490d-af60-b28cd51bdb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_operativ_torzs_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 15. 12:32","title":"Operatív törzs: Az oltóanyagok dokumentációjából fog kiderülni, ki milyen vakcinát kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882e96f5-c2b8-4de4-9661-4e0236ccdc43","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Marius von Mayenburg A kő című kamaradrámájában az idő, akár a csapongó emlékezet, változik, de olykor egymásba folyik 1935 és 1993 között.","shortLead":"Marius von Mayenburg A kő című kamaradrámájában az idő, akár a csapongó emlékezet, változik, de olykor egymásba folyik...","id":"202050_vigstreamhaz__ugyanaz_a_haz_marius_von_mayenburg_ako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=882e96f5-c2b8-4de4-9661-4e0236ccdc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d119b077-f8b1-442f-963d-18d63a36d9f2","keywords":null,"link":"/360/202050_vigstreamhaz__ugyanaz_a_haz_marius_von_mayenburg_ako","timestamp":"2020. december. 15. 15:30","title":"Fájdalmas és groteszk családtörténetet mutatott be a VígStreamHáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]