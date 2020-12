Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom az ünnepek idejére feloldja az ingyenes felhasználók 40 perces videohívás-korlátozását, így több mint egy héten keresztül bárki bármennyit használhatja a szolgáltatást.","shortLead":"A Zoom az ünnepek idejére feloldja az ingyenes felhasználók 40 perces videohívás-korlátozását, így több mint egy héten...","id":"20201217_zoom_videohivas_karacsony_ujev_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d09c03-46c1-4413-bdca-5734b897cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_zoom_videohivas_karacsony_ujev_szilveszter","timestamp":"2020. december. 17. 12:03","title":"Használja a Zoomot? Napokon át korlátlanul videotelefonálhat majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9b0463-2259-4c5d-b046-df9803a17400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerékhajtású Audi S3 rácfelvarrott verziója idén augusztusban debütált és máris megérkezett hozzá a látványosabb és teljesítményben is némi pluszt adó tuningváltozat.","shortLead":"A négykerékhajtású Audi S3 rácfelvarrott verziója idén augusztusban debütált és máris megérkezett hozzá a látványosabb...","id":"20201216_Tomeny_izomgolyo_a_frissitett_Audi_Abt_S3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9b0463-2259-4c5d-b046-df9803a17400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2859994-8ebd-4336-ae33-1521f12e7dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Tomeny_izomgolyo_a_frissitett_Audi_Abt_S3","timestamp":"2020. december. 16. 18:01","title":"Tömény izomgolyó a frissített Abt Audi S3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. A kormánypártok érezhetően veszítettek támogatottságukból, de nem az ellenzék javára. A Medián friss kutatása szerint szoros a verseny az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között. ","shortLead":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek...","id":"20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfb3fc2-7d70-4603-8087-fab4212dcd90","keywords":null,"link":"/360/20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","timestamp":"2020. december. 16. 13:00","title":"Medián: A Szájer-botrány után már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. Miért pont az egészségünk lenne kivétel? Appok, okoseszközök: hogyan digitalizálódik az egészségügy?","shortLead":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti...","id":"magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fab9743-0831-402b-8bdc-791dac33fed6","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201201_A_digitalis_vilag_reformalja_meg_az_egeszsegugyet_Telekom_okosegeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 08:30","title":"Így figyelhet saját és szerettei egészségére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a bejelentésében hozzátette, tudja, hogy ez az összesen 7500 teszt is kevés, de a szűrés biztosítása a kormány dolga lenne.","shortLead":"Karácsony Gergely a bejelentésében hozzátette, tudja, hogy ez az összesen 7500 teszt is kevés, de a szűrés biztosítása...","id":"20201217_karacsony_gergely_gyorsteszt_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fe198-281c-46e5-8e68-e6a40e124e94","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_karacsony_gergely_gyorsteszt_budapest","timestamp":"2020. december. 17. 15:05","title":"Újabb 2500 ingyenes gyorstesztre jelentkezhetnek a fővárosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak.","shortLead":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre...","id":"20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49110916-660d-4b1e-b33f-5476abaa840d","keywords":null,"link":"/elet/20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","timestamp":"2020. december. 15. 16:38","title":"Egy 2008-ban elkövetett rablógyilkosság gyanúsítottjait fogták el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot – telepíteni azonban egyelőre csak iPhone-okra és iPadekre lehet.","shortLead":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot...","id":"20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405811b5-7358-4548-af95-4925c10a6e1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","timestamp":"2020. december. 15. 17:03","title":"Új alkalmazást indított a Facebook a TikTok ellen, itt a Collab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e28e2a-67cc-45b9-8cc8-22475d8fa047","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jogellenesen tartották őrizet alatt a tranzitzónákban a Magyarországon keresztül az EU-ba érkezett menekülteket a magyar hatóságok, megsértve a nemzetközi védelem iránti kérelmüket és kiutasításához kapcsolódó uniós jogszabályokat – mondta ki az Európai bíróság.","shortLead":"Jogellenesen tartották őrizet alatt a tranzitzónákban a Magyarországon keresztül az EU-ba érkezett menekülteket...","id":"20201217_Europai_Birosag_a_tranzitzonakkal_es_a_visszatoloncolasokkal_is_unios_jogot_sertett_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e28e2a-67cc-45b9-8cc8-22475d8fa047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98897b-b2dc-4232-ab6a-7381869238b6","keywords":null,"link":"/eurologus/20201217_Europai_Birosag_a_tranzitzonakkal_es_a_visszatoloncolasokkal_is_unios_jogot_sertett_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 17. 10:17","title":"Európai Bíróság: a tranzitzónákkal és a visszatoloncolásokkal is uniós jogot sértett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]