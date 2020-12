Váratlanul az operatív törzs tájékoztatóján jelentették be a karácsonyra vonatkozó speciális szabályokat, az országos tiszti főorvos pedig a többi között a brit mutáns vírusról és arról beszélt, hogy első körben 5 ezer ember beoltására elég vakcina érkezhet Magyarországra.

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

2141 igazolt fertőzöttet találtak hétfőre, és elhunyt 183 beteg – ismertette a napi adatokat Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján, miután Kiss Róbert rendőr alezredes bejelentette, hogy

szentestére feloldják a kijárási tilalmat,

a 10 fős létszámkorlátba nem számítanak bele a 14 éven aluli gyerekek, továbbá, hogy

a vírus egy ott megjelent, gyorsan terjedő mutációja miatt megtiltják a beutazást Nagy-Britanniából.

Szentestén nem lesz kijárási tilalom, nem engednek be repülőket az Egyesült Királyságból Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány - jelentették be az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján.

Az országos tiszti főorvos szerint a járvány a „plató” fázisban van, és az igazolt, aktív fertőzöttek számának csökkenése is biztató. De még mindig 7097 embert ápolnak kórházban és 517 ember van lélegeztetőgépen. Müller továbbra is azt mondja, hogy a tendenciákat kell nézni, éppen ezért korai még a lazításra gondolni.

A 183 elhunyt között vannak fiatalok is. Müller a legfiatalabbat, egy 23 éves beteget emelt ki, akinek egyéb súlyos betegségei is voltak. A koronavírus.gov.hu-n lévő adatok szerint a nőnek „veleszületett mentális betegsége” és nem részletezett krónikus betegsége is volt.

Elhunyt egy 28 éves nő is, akinek autoimmun betegsége volt, illetve egy 36 éves májbeteg férfi.

Müller beszélt arról is, remélhetőleg már hétfőn megkapja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét a BioNTech/Pfizer vakcinája, így néhány napon belül elkezdődhet az oltás. Itthon először az egészségügyi dolgozók jutnak hozzá, egészen pontosan a Dél-pesti Centrumkórház dolgozói. A többi kórházat is megkeresték, most várják a jelentkezéseket.

Első körben jelképes mennyiség, 5 ezer ember oltására elég vakcina érkezik (ez valószínűleg 10 ezer darabot jelent, mert két oltást kell beadni belőle). A tárolás feltételei megvannak, az oltóanyagról mindenki részletes tájékoztatást kap majd. A második oltást 21 nappal az első után kell beadni, Müller szerint a védettség azután egy héttel alakul ki.

Attól függetlenül, hogy mi védetté válunk, a járványhelyzet változatlanul fennáll, a járványügyi éberséget fokozottan fenn kell tartani

– jelentette ki a tiszti főorvos.

Arrról is beszélt Müller, hogy a vakcinából folyamatos beszállítással számolnak, az egészségügyi dolgozók beoltása után a szociális intézmények dolgozói és gondozottjai következnek, utánuk következnek majd a krónikus betegek.

Orbán: Valószínűleg 2021-ben végig fennmarad a járványügyi készültség Legalább egy teljes évet elvisz, amíg minden visszaáll a régi kerékvágásba, bár könnyebb szakaszok lehetnek az első adag vakcina után - mondta a miniszterelnök.

Müller szerint 60 százalékos vagy annál nagyobb átoltottságnál lehetne jelentősen lassítani a járványt.

A tiszti főorvos beszélt a brit mutáns vírusról is, amely Nagy-Britannia déli részén terjed erőteljesen. Egyelőre annyit tudni róla, hogy gyorsan, és elsősorban a fiatalok körében terjed, de nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a hagyományos koronavírus. Müller abban bízik, hogy az oltóanyag jó lesz ez ellen is, egyelőre semmi nem utal ennek ellenkezőjére.

A kormány úgy döntött, hogy december 22-e nulla órától nem enged be repülőket az Egyesült Királyságból, a korlátozás az üzleti utakat is érinti. Itthon még nem találtak ilyen mutáns vírust, a korlátozással pedig szeretnék is ennek elejét venni.