[{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődött az olajos vízi növényzet és szennyezett iszap elszállítása a szigetszentmiklósi olajszennyezés helyszínéről - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). A szennyezett csatorna a Ráckevei-Dunába torkollik.","shortLead":"Megkezdődött az olajos vízi növényzet és szennyezett iszap elszállítása a szigetszentmiklósi olajszennyezés...","id":"20201219_Megkezdodott_az_olajszennyezett_anyagok_elszallitasa_Szigetszentmiklosrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb821140-6e6f-4dcf-a794-753a5a58d7c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Megkezdodott_az_olajszennyezett_anyagok_elszallitasa_Szigetszentmiklosrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:57","title":"Megkezdődött az olajszennyezett anyagok elszállítása Szigetszentmiklósról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","shortLead":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","id":"20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ac6af4-ebb9-4066-98b3-7beb109882b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","timestamp":"2020. december. 19. 12:38","title":"Orbán már nagyon ígéri, hogy hamarosan bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé válogatást a Spotify-on.","shortLead":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé...","id":"20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181377d9-d953-4a90-949f-7a8c6fbba481","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","timestamp":"2020. december. 19. 17:26","title":"Kocsis Máté megtekintette Gyurcsány karácsonyi lejátszási listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor alakult ki a Folkestone-hoz vezető autópályán.","shortLead":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor...","id":"20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89430360-9502-44ab-a722-36998d6d68c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","timestamp":"2020. december. 19. 14:52","title":"Nyolc kilométeres a teherautósor a Csatorna-alagút brit bejárata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük DNS-ét megtalálták a merénylet helyszínén hagyott fegyveren.","shortLead":"Egyikük DNS-ét megtalálták a merénylet helyszínén hagyott fegyveren.","id":"20201220_Ujabb_ket_embert_vettek_orizetbe_a_becsi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06558210-ccb7-4918-9791-b72c873028ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Ujabb_ket_embert_vettek_orizetbe_a_becsi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2020. december. 20. 15:13","title":"Újabb két embert vettek őrizetbe a bécsi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját weboldalukon folytatják. Megpróbálták, de nemrég rájöttek, hogy mindenkinek jobb lesz, ha továbbra is a YouTube-on teszik közzé a meséket.","shortLead":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját...","id":"20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fac62-2ab6-48f3-a533-71687b533e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","timestamp":"2020. december. 21. 00:03","title":"Visszatért a YouTube-ra a legnépszerűbb magyar csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2020. december. 20. 11:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve a távolságtartásra.","shortLead":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve...","id":"20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fb0c7-56e5-4c4b-a355-44f016114d35","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","timestamp":"2020. december. 20. 18:19","title":"Videó: Tömegek próbálták elhagyni a lezárás előtt álló Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]