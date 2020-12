Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban egy fertőzőbb koronavírus-törzs terjed, amit nem tudnak egyelőre kontroll alatt tartani. ","shortLead":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban...","id":"20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135855c6-4f56-4581-9a74-327a2d3fc94e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","timestamp":"2020. december. 20. 20:36","title":"Magyarországra még jöhetnek a brit repülők, nyolc EU-s országba már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új, az Egis gyógyszergyártó vállalat által előállított, favipiravir hatóanyag-tartalmú gyógyszert engedélyezett a koronavírus kezelésére az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - közölte az intézet szombaton az MTI-vel.","shortLead":"Új, az Egis gyógyszergyártó vállalat által előállított, favipiravir hatóanyag-tartalmú gyógyszert engedélyezett...","id":"20201219_Uj_magyar_gyogyszert_engedelyeztek_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e6906b-4d80-46c4-97d1-51b3a03b2a8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Uj_magyar_gyogyszert_engedelyeztek_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:20","title":"Új gyógyszert engedélyeztek a koronavírus magyarországi kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik a fejlett földönkívüli intelligencia után kutatnak.","shortLead":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik...","id":"20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c4c2f-e2ea-44cb-b0cb-ef0eab0ff730","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","timestamp":"2020. december. 21. 10:23","title":"Érdekes rádiójel jött az űrből, akár mesterséges forrásból is származhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a hat párt közös listán indul, olyan jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós bűncselekményben részt vett vagy összejátszott a Fidesszel. ","shortLead":"Mind a hat párt közös listán indul, olyan jelöltet nem támogatnak, aki korrupciós bűncselekményben részt vett vagy...","id":"20201220_Megszuletett_a_teljes_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a96cf-6aab-4989-b446-784015634a53","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megszuletett_a_teljes_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 20. 18:09","title":"Megszületett a teljes ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem alátámasztható elbocsátásáról. Az eljárást kicsinyesnek és elfogadhatatlannak nevezik, amelyből hiányzik az emberség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem...","id":"20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a0f1fe-e27b-4255-bfa9-fc804b989388","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","timestamp":"2020. december. 19. 12:18","title":"Egy elbocsátás margójára: hogyan rúgták ki Faur Anna SZFE-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze Gábor, aki három hétig volt intenzív-osztályon a kór miatt. A volt belügyminiszter Bihari Ádámnak beszélt arról, hogy szerinte kik ma a legkarakteresebb ellenzéki politikusok, de elmondta a véleményét a lehetséges miniszterelnök-jelöltekről is. ","shortLead":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze...","id":"20201219_Kuncze_Gabor_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bab7858-1845-4aeb-9dd7-1ff8fb9e3852","keywords":null,"link":"/360/20201219_Kuncze_Gabor_video","timestamp":"2020. december. 21. 11:00","title":"Kuncze Gábor: Mikor a Covid kirúgja a lábad, nem foglalkozol semmivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen négy lépést jelentett be.","shortLead":"Összesen négy lépést jelentett be.","id":"20201219_Itt_vannak_Orban_bejelentesei_felere_csokkentik_az_iparuzesi_adot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbf72d9-7b9d-4103-a6af-8790c0aee33e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Itt_vannak_Orban_bejelentesei_felere_csokkentik_az_iparuzesi_adot","timestamp":"2020. december. 19. 13:12","title":"Itt vannak Orbán bejelentései: felére csökkentik az iparűzési adót a kkv-knak és az egyéni vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]