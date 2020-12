Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","shortLead":"A közlekedési cégek most is hangsúlyozzák: aki tudja, váltsa meg előre a menetjegyét.","id":"20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e710015c-1f1c-4128-b2a4-a1125acf4712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f2f6-0d50-45a9-8211-84ea4a4882a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_tomegkozlekedes_mav_volanbusz_kozlekedes_unnepek_karacsony_2020_busz_vonat","timestamp":"2020. december. 21. 11:59","title":"Közlekedés az ünnepek alatt: kisokost adott ki a MÁV és a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","shortLead":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","id":"20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347939c6-4852-4e95-8585-0357d836cbac","keywords":null,"link":"/sport/20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","timestamp":"2020. december. 21. 09:11","title":"Lewis Hamilton az év sportolója a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és az ingatlanpiacon is érdekelt, de mostanában leginkább GreenGo nevű, rövid távra bérelhető elektromos autókat kínáló szolgáltatására koncentrál. Már húsz éve is nyugdíjazta magát, most mégis mindent elkövet, hogy talpon tartsa vállalkozásait, és ne kelljen sokakat elbocsátania.","shortLead":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és...","id":"20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6032012d-4f60-4234-84ff-11c3a1ed3558","keywords":null,"link":"/360/20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Nobilis Kristóf: Senkinek sem kívánok ilyen „év üzletét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű tartozékok a preferált iPhone 12 telefonnal.","shortLead":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű...","id":"20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5f8b9-2bb5-4b0e-8be0-74d9287721d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","timestamp":"2020. december. 20. 14:03","title":"Az Apple mobilos oldalán kipróbálhatja, hogyan mutatnak a MagSafe tartozékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","shortLead":" A koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.","id":"20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d7bb3-9192-420f-84a2-7858f237d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Brit_egeszsegugyi_miniszter_Mindenki_viselkedjen_ugy_mintha_megfertozodott_volna_az_uj_koronavirussal","timestamp":"2020. december. 20. 15:45","title":"Brit egészségügyi miniszter: Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni a fertőzőképesebb vírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","shortLead":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","id":"20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169045b2-3466-4426-a96f-e22793fd5371","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","timestamp":"2020. december. 20. 20:01","title":"Súlyos balesetet élt túl két fiatal Mélykútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]