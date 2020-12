Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erősebben fertőző vírusvariáns először a briteknél jelent meg.","shortLead":"Az erősebben fertőző vírusvariáns először a briteknél jelent meg.","id":"20201223_koronavirus_mutacio_nagy_britannia_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ff2ee-8040-40ab-9d3a-826e3be73963","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_mutacio_nagy_britannia_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 23. 06:08","title":"Már a németekhez is eljuthatott az újabb koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. ","shortLead":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.","shortLead":"Alekszandr Kaganszkij testén szúrt sebek is voltak.","id":"20201221_alekszandr_kaganszkij_vakcinakutato_kiesett_az_ablakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e77cbb-9a83-49e4-9470-56e04b6df949","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_alekszandr_kaganszkij_vakcinakutato_kiesett_az_ablakon","timestamp":"2020. december. 21. 10:05","title":"Kiesett a 14. emeletről és meghalt egy, az orosz vakcinán is dolgozó biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök az elsők között és nagy nyilvánosság előtt kapta meg a védőoltást, hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt az oltóanyag biztonságosságáról.\r

","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök az elsők között és nagy nyilvánosság előtt kapta meg a védőoltást, hogy meggyőzze...","id":"20201222_joe_biden_vakcina_elo_teveadas_koronavirus_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4384b293-e777-4f2d-964b-bc37c2e2dc70","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_joe_biden_vakcina_elo_teveadas_koronavirus_donald_trump","timestamp":"2020. december. 22. 05:45","title":"Biden élő tévéadásban adatta be magának a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d837ba-3dcd-44f9-863e-9e1887041411","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201222_Marabu_Feknyuz_Masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d837ba-3dcd-44f9-863e-9e1887041411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f981dc-513a-4ca9-ae24-a0ae458f1550","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Marabu_Feknyuz_Masodik_hullam","timestamp":"2020. december. 22. 14:55","title":"Marabu Féknyúz: Második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén nem több tucat, hanem csak két vállalkozás osztozott, meglehetősen furcsán. Az eszközök beüzemeléséről szóló, a hvg360 birtokába jutott szerződésekből az is kiderült, hogy Szijjártó Péter tárcája nemcsak irracionális mennyiségű lélegeztetőgépet vett feleslegesen százmilliárdokért, hanem a beérkezettek közül szintén észszerűtlenül sokat bontatott fel, nézetett át és raktároztat közülük – további súlyos milliárdokért. ","shortLead":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén...","id":"20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69000208-eaf1-4ac4-b84d-3c629e83388c","keywords":null,"link":"/360/20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. december. 22. 06:30","title":"Hetek alatt lett milliárdos forgalmú lélegeztetőgép-szerviz egy nulláról induló cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették. A voksolók közel fele értett egyet abban, hogy a világjárvány alatt, mostoha körülmények között kitartó, saját életüket kockáztató, másokét viszont megmentő egészségügyi dolgozók érdemlik meg az elismerést. ","shortLead":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették...","id":"20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb476d9b-2191-41cb-b3c5-68b3a1c8543a","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 21. 06:30","title":"Döntöttek a hvg.hu olvasói: az Év embere-díjat a Covid-osztályok dolgozói kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]