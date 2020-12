Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti árukereskedelmet abban az esetben, ha az áruk megfelelnek a vonatkozó eredetigazolási előírásoknak.



","shortLead":"Az ismertetés szerint ez azt jelenti, hogy sem vámok, sem kvóták nem terhelik majd az Egyesült Királyság és az Európai...","id":"20201225_vamliberalizacio_brexit_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3acfe-e01d-4177-be2c-0a04fb2b5587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vamliberalizacio_brexit_megallapodas","timestamp":"2020. december. 25. 21:48","title":"Vámmentes lehet a kereskedelem az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz hatóságok szombaton jóváhagyták, hogy hatvanévesnél idősebb polgároknak is beadják az orosz koronavírus-vakcinát, a Szputnyik V-t.","shortLead":"Az orosz hatóságok szombaton jóváhagyták, hogy hatvanévesnél idősebb polgároknak is beadják az orosz...","id":"20201226_A_hatvan_ev_feluliek_is_kaphatjak_az_orosz_koronavirusoltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbef7c7-0ff0-4ffd-8640-be50caf09774","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_A_hatvan_ev_feluliek_is_kaphatjak_az_orosz_koronavirusoltast","timestamp":"2020. december. 26. 15:52","title":"A hatvan év felüliek is kaphatják az orosz koronavírus-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak az a természetük, hogy időről időre jönnek, és adnak egy pofont nekünk, de mindig tanítanak is valamit. 2020 szerinte azt tanította, hogy soha nem volt ennyire fontos összefogni, figyelni a másikra és segíteni egymáson. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak...","id":"20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f618d06-4954-4de2-bf38-abb272cebf21","keywords":null,"link":"/elet/20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","timestamp":"2020. december. 27. 12:00","title":"Azurák Csaba: A válságok mindig tanítanak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint szakmailag.","shortLead":"2020-at joggal gyűlöljük teljes szívből, de voltak pillanatok, amik szerethetővé tették – úgy emberileg, mint...","id":"20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc6a08a-c8d6-4d9e-ab33-ce206a02dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Kihipozott_eletunkben_azert_maradtak_meg_szines_foltok","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Kiricsi Gábor: Kihipózott életünkben azért maradtak még színes foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt egészségügyi intézménybe jut el a tízezer adag.","shortLead":"Összesen öt egészségügyi intézménybe jut el a tízezer adag.","id":"20201225_Szombat_hajnalban_repulovel_erkezik_az_elso_adag_vakcina_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee21dd-c7d7-4abb-94d1-421045711a63","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Szombat_hajnalban_repulovel_erkezik_az_elso_adag_vakcina_Magyarorszagra","timestamp":"2020. december. 25. 19:01","title":"Szombat hajnalban repülővel érkezik az első adag vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz.","shortLead":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt...","id":"202051_aprilis_20_negativ_olajar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3ba38-c0da-461e-8a5a-bdda8be3ffe0","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_20_negativ_olajar","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","shortLead":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","id":"20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeaaaa3-98df-4f1f-aa24-5763343ed36e","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","timestamp":"2020. december. 25. 21:23","title":"Két nap alatt kétszer tört be egy kocsmába pálinkáért a tiszanagyfalui férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]