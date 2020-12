Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész írásbeli kérdésre adott válaszából derült ki, hogy a bíróság már korábban elrendelte Nagy János mozgásának ellenőrzését.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész írásbeli kérdésre adott válaszából derült ki, hogy a bíróság már korábban elrendelte Nagy...","id":"20201228_nagy_janos_agrarminiszterium_helyettes_allamtitkar_polt_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f48c66b-053c-4f1a-aa0d-20249b76a678","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_nagy_janos_agrarminiszterium_helyettes_allamtitkar_polt_peter","timestamp":"2020. december. 28. 16:05","title":"Nyomkövetőt kapott a korrupcióval gyanúsított helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","id":"20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1caf-527c-47b7-9c6a-5b61794bf88b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","timestamp":"2020. december. 28. 06:41","title":"Beárazták a zöld rendszámos VW Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","shortLead":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","id":"20201228_foldrenges_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf08ed12-345a-4747-930a-0800353feefe","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_foldrenges_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 28. 07:35","title":"Erős földrengés rázta meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","shortLead":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","id":"20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e2f524-673d-44ee-a16a-35907a72d16b","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2020. december. 27. 19:48","title":"Putyin eldöntötte, hogy beoltatja magát a Szputnyik V-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért.","shortLead":"Az újbudai rendőrök igazoltattak volna egy autóst, de a sofőr menekülőre fogta. Kiderült, hogy bőven volt miért.","id":"20201227_Droggal_a_zsebeben_reszegen_het_elfogatoparanccsal_a_nyakaban_menekult_a_rendorok_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b50a35-6456-4c45-b11f-213c0374c141","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Droggal_a_zsebeben_reszegen_het_elfogatoparanccsal_a_nyakaban_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2020. december. 27. 08:13","title":"Droggal a zsebében, részegen, hét elfogatóparanccsal a nyakában menekült a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik, a Xiaomi Mi 11-hez már nem csomagolnak ilyet.","shortLead":"Bár korábban azt mondta a Xiaomi, hogy ők nem veszik ki a töltőt az újonnan érkező telefon dobozából, úgy tűnik...","id":"20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49ef8e0-5557-4bcb-92dd-790511affb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41dd0bb-5d25-446b-94c5-e23276785dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_xiaomi_tolto_telefon_xiaomi_mi_11","timestamp":"2020. december. 28. 14:03","title":"A Xiaomi is kihagyja a töltőt az új telefonja dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5badaec-92e5-4d18-897a-4d4f591ced61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak.","shortLead":"Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak.","id":"20201227_Megis_ketten_serultek_meg_a_hortobagyi_robbanasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5badaec-92e5-4d18-897a-4d4f591ced61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7ad999-3370-427f-8ad3-c0574278dfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Megis_ketten_serultek_meg_a_hortobagyi_robbanasban","timestamp":"2020. december. 27. 12:06","title":"Mégis ketten sérültek meg a hortobágyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb aszteroidájából. A Ryugu kisbolygó felszíne alól származó köveket nemrég mutatták meg a nyilvánosságnak.","shortLead":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb...","id":"20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022dbe2e-a53d-4b24-b2a3-d8244482e2bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Ilyen kövek vannak a Földtől 300 millió kilométerre lévő aszteroida felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]