[{"available":true,"c_guid":"b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük a valóságot - figyelmeztet az 1914-es frontvonali karácsonyozás történelmi példáját felhasználva Rutger Bregman holland történész-író. Részlet. ","shortLead":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük...","id":"20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71917dd1-62e4-4e3d-8484-6bb7a5cddfc4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","timestamp":"2020. december. 29. 19:15","title":"Egy karácsonyi történet, ami hivatalosan soha nem történhetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt Oroszországban. Ez több mint háromszorosa a korábbi adatoknak, amivel ők lettek a harmadik ország az elhunytak számát tekintve.","shortLead":"A hétfőn bejelentett statisztikák alapján legalább 186 ezren hunytak el csak novemberig a koronavírus miatt...","id":"20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1f1b8-98bf-4033-8999-f1f952443d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f0820c-9bdc-4847-8219-70b38880b520","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_koronavirus_oroszorszag_sokkal_tobb_elhunyt","timestamp":"2020. december. 28. 21:49","title":"Járvány a köbön: sokkal több áldozat van Oroszországban, mint amit eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","shortLead":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","id":"20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2dc809-0b12-4861-b74a-19fbce6449a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","timestamp":"2020. december. 29. 08:33","title":"Spanyolországban listára kerülnek azok, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brucellózis elsősorban állatokat érint, de akár emberekre is átterjedhet. Egy floridai férfi vaddisznóktól kapta el a betegséget, amelyből csak erős antibiotikum-kúrával sikerült kigyógyítani.","shortLead":"A brucellózis elsősorban állatokat érint, de akár emberekre is átterjedhet. Egy floridai férfi vaddisznóktól kapta el...","id":"20201230_vaddiszno_laz_fejfajas_betegseg_fertozes_bakterium_brucellozis_brucella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e81d124-4545-48a5-ac76-60f69f2c69df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_vaddiszno_laz_fejfajas_betegseg_fertozes_bakterium_brucellozis_brucella","timestamp":"2020. december. 30. 09:03","title":"Ritka betegség: 11 hónapig folyamatosan lázas volt és állandóan fájt a feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","shortLead":"Az argentin világsztár szeretné megtapasztalni az amerikai életérzést.","id":"20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1525fef0-3ad9-42c6-b8c7-bff080c2d828","keywords":null,"link":"/sport/20201228_lionel_messi_barcelona_atigazolas_egyesult_allamok","timestamp":"2020. december. 28. 12:45","title":"Amerika felé kacsintgat Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tele lettek a lejtők a havazás hírére Észak-Magyarországon.","shortLead":"Tele lettek a lejtők a havazás hírére Észak-Magyarországon.","id":"20201228_havazas_kekesteto_bankut_tomegek_a_hegyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bf8af5-17e1-4cd8-a30a-b15f3cf921c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_havazas_kekesteto_bankut_tomegek_a_hegyekben","timestamp":"2020. december. 28. 20:33","title":"Tömegeket vonzott a friss hó a hegyekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2945672-d9e9-4014-8267-adebbce641b3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Minden csatornán jól teljesít a Wonder Woman 1984. Pedig maga a film a kritikák szerint közepes, de a koronavírus-járvány miatt nem volt vetélytársa. Ezzel együtt kísérleti nyúlként alátámasztja a hibrid, egyidejű mozis és online premierek életképességét.","shortLead":"Minden csatornán jól teljesít a Wonder Woman 1984. Pedig maga a film a kritikák szerint közepes, de...","id":"20201229_Wonder_Woman_a_mozik_a_streaming_es_az_illegalis_letoltes_pandemias_kiralynoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2945672-d9e9-4014-8267-adebbce641b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf27468c-a6fd-4b67-a0db-6cd95643b357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_Wonder_Woman_a_mozik_a_streaming_es_az_illegalis_letoltes_pandemias_kiralynoje","timestamp":"2020. december. 29. 17:05","title":"Wonder Woman: a mozik, a streaming és az illegális letöltés pandémiás királynője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]