[{"available":true,"c_guid":"d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett elszállítani.","shortLead":"A hattyú odatelepedett a másik, elpusztult állat mellé a sínekre, blokkolva a vonatközlekedést. A tűzoltóknak kellett...","id":"20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bed89c-feb0-49d4-b551-fc4bcd0e4d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e0bc51-0f77-4fd8-a0af-6ab6bdbf856c","keywords":null,"link":"/elet/20201229_Elutott_tarsat_gyaszolo_hattyu_miatt_kesett_23_vonat_Nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 29. 11:38","title":"Elütött társát gyászoló hattyú miatt késett 23 vonat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","shortLead":"Az első adagot pontosan három hete adták be neki.","id":"20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b0cd6f-32d4-4a9f-a6bc-46350c22262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f756707-203a-41ff-b255-6251ee4c4cf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_margaret_keenan_pfizer_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 29. 19:02","title":"Megkapta a második oltását is az az idős nő, aki először kapta meg a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hidegrekordokat mértek Szibériában a hétvégén, a Tomszk melletti Tyegulgyet faluban mínusz 49 Celsius-fokra süllyedt a hőmérséklet, ami rekordnak számít az elmúlt 50-100 évben.","shortLead":"Hidegrekordokat mértek Szibériában a hétvégén, a Tomszk melletti Tyegulgyet faluban mínusz 49 Celsius-fokra süllyedt...","id":"20201228_sziberia_hidegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b487527d-98e1-47c2-9b78-cbf1b626c92c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_sziberia_hidegrekord","timestamp":"2020. december. 28. 17:03","title":"50-100 éves hidegrekordok dőltek meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó Pfizer szerint nem számítanak kizáró oknak.\r

","shortLead":"Olyan dolgokra is rákérdeznek az oltást megkapó egészségügyi dolgozóknál, amik a koronavírus elleni vakcinát gyártó...","id":"20201229_oltas_elott_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b82b8-2ea8-42fd-854a-222f67846be2","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_oltas_elott_kerdoiv","timestamp":"2020. december. 29. 07:46","title":"Hosszú kérdőívvel faggatják az oltandókat, mielőtt megkapják a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103fa20c-05fd-4555-add7-8577009db5a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik leghíresebb, francia divattervezője 98 éves volt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb, francia divattervezője 98 éves volt.","id":"20201229_Meghalt_Pierre_Cardin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=103fa20c-05fd-4555-add7-8577009db5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c1e8b-1d85-4927-92ff-1469b2b265bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Meghalt_Pierre_Cardin","timestamp":"2020. december. 29. 13:21","title":"Meghalt Pierre Cardin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","shortLead":"Mindannyiuknak krónikus alapbetegsége volt. ","id":"20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7d4f34-790b-43f7-95db-fea993b38427","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Eddig_negy_rab_halt_meg_koronavirusban_a_magyar_bortonokben","timestamp":"2020. december. 29. 11:23","title":"Négy koronavírusos rab halt meg a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","shortLead":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","id":"20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b756bf-aeb6-454a-93fe-cc044a457e21","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","timestamp":"2020. december. 28. 17:17","title":"Négy autó ütközött össze a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]