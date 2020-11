Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6d368c-622d-403a-a24c-a8c17cbc2cc0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A költészetétől eltekintve mindenben korszerűtlen volt, mintha egy Krúdy-regényből lépett volna ki. Tisztelte az ellenfeleit, szóba állt a bírálóival, és őszintén hitt az álmaiban. Értelmiségi tudott maradni a Fideszben is.","shortLead":"A költészetétől eltekintve mindenben korszerűtlen volt, mintha egy Krúdy-regényből lépett volna ki. Tisztelte...","id":"202046__szocs_geza__vizvalaszto__krudy_lapjairol__nem_muszaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6d368c-622d-403a-a24c-a8c17cbc2cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff36ade-eb70-44cc-92fa-79a521611666","keywords":null,"link":"/360/202046__szocs_geza__vizvalaszto__krudy_lapjairol__nem_muszaj","timestamp":"2020. november. 14. 11:00","title":"Géniuszként indult, rejtélyes és bohém politikus, \"valóságos belső tanácsos\" lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8466e17-3819-4353-ad60-a5a6ef4792f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Xiaomi telefon jelent meg az egyik benchmark-oldalon. Nagy valószínűséggel a nemsokára debütáló Snapdragon 875 lapka hajtja.","shortLead":"Egy rejtélyes Xiaomi telefon jelent meg az egyik benchmark-oldalon. Nagy valószínűséggel a nemsokára debütáló...","id":"20201113_qualcomm_snapdragon_875_teljesitmenye_xiaomi_telefon_geekbench","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8466e17-3819-4353-ad60-a5a6ef4792f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eafe0be-0502-4b21-9e13-d3516225dca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_qualcomm_snapdragon_875_teljesitmenye_xiaomi_telefon_geekbench","timestamp":"2020. november. 13. 09:03","title":"Íme a számok: ilyen erősek lesznek a jövő évi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest lesz az Eb egyik rendezője. Normális esetben most, amíg az örömittas szurkolók sokadszor is visszanézik a pótselejtező utolsó pár percét, és mindenki kielemzi, miben volt jobb a csapat Izlandnál, aki a gazdasághoz ért, már azt kezdené el számolni: mit jelenthet Magyarországnak az Eb-rendezés úgy, hogy a saját válogatottunk játszik itt. De mondani sem kell, ez az év minden, csak nem normális.","shortLead":"Egymás után másodszor jutott ki a magyar válogatott a labdarúgó-Európa-bajnokságra, és ha ez sem lenne elég, Budapest...","id":"20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a698dbc9-4f9d-4a83-a334-f65ba686bffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_foci_eb_rendezo_nyereseg","timestamp":"2020. november. 13. 13:37","title":"Megyünk is Eb-re, meg jön is az Eb – mennyit keresünk mi ezen? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Cummings a hírek szerint karácsonyra már nem lesz a tisztségében. ","shortLead":"Dominic Cummings a hírek szerint karácsonyra már nem lesz a tisztségében. ","id":"20201113_dominic_cummings_fotanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb144bac-f2b5-4eeb-9bb0-9e83530ddc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_dominic_cummings_fotanacsado","timestamp":"2020. november. 13. 16:57","title":"Távozik Boris Johnson botrányhalmozó főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2510e3a-828c-4399-b496-5253040ef62a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég a szeretet fontosságát hangsúlyozza új kisfilmjében.","shortLead":"A cég a szeretet fontosságát hangsúlyozza új kisfilmjében.","id":"20201113_john_lewis_karacsonyi_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2510e3a-828c-4399-b496-5253040ef62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c9b03-4173-43db-a872-679b7ac0dd52","keywords":null,"link":"/elet/20201113_john_lewis_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 13. 12:15","title":"Amikor a galambok szállni segítenek egy sünnek – megérkezett a John Lewis karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66052bac-b3d7-4d75-b5e3-5d954fbce25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független országgyűlési képviselő a Momentum parlamenti \"füle, szája és szeme\" lesz, de ettől még nem lesznek párttagok. ","shortLead":"A három független országgyűlési képviselő a Momentum parlamenti \"füle, szája és szeme\" lesz, de ettől még nem lesznek...","id":"20201112_Hivatalosan_is_bejelentette_a_szovetsegkotest_Hadhazyekkal_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66052bac-b3d7-4d75-b5e3-5d954fbce25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7325f233-2a13-4811-8c0d-d1965a545fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Hivatalosan_is_bejelentette_a_szovetsegkotest_Hadhazyekkal_a_Momentum","timestamp":"2020. november. 12. 15:06","title":"A Momentum hivatalosan is bejelentette, hogy szövetkezik Hadházyékkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","shortLead":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","id":"20201113_youtube_rewind_video_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0f5af-e68c-4df6-9c3a-357b22d0dc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_youtube_rewind_video_2020","timestamp":"2020. november. 13. 15:09","title":"Nem csinál éves összefoglaló videót a YouTube, mert ez „nem lenne helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg az értesülést, így a végleges lista akár hosszabb is lehet.","shortLead":"Első körben 48 Huawei és Honor készülékre érkezhet meg a HarmonyOS. A kínai gyártó egyelőre nem erősítette meg...","id":"20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc725e-2b65-4fd3-938e-9255922e96ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_honor","timestamp":"2020. november. 13. 17:10","title":"Ezeken az eszközökön cserélheti le először az Androidot a Huawei – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]