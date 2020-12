Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","shortLead":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","id":"20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db58952-eef7-41ed-a6fa-f72072a50e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","timestamp":"2020. december. 29. 11:31","title":"Novák: Ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen eljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen eljárás indult.","id":"20201230_csomagtarto_tuzijatek_pirotechnikai_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f513abb-84cf-4157-a55f-6af2701419f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_csomagtarto_tuzijatek_pirotechnikai_eszkoz","timestamp":"2020. december. 30. 19:41","title":"Csomagtartóból árulta a tiltott tűzijátékokat egy férfi a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban, polgárháború Etiópiában, Franciaországban lefejeztek egy tanárt, mert a Mohamed-karikatúrákról tanított. Év végi összefoglaló.\r

","shortLead":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban...","id":"202051_julius_12_duda_ismetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4e6ca9-5561-4010-b6af-2581e72d9a71","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_12_duda_ismetel","timestamp":"2020. december. 29. 15:00","title":"Varsóban előhúzták az abortuszkártyát, a pápa a melegekről beszél – Világ 2020, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a kormány nem akar másoknál előbb oltatni.","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány nem akar másoknál előbb oltatni.","id":"20201230_Orban_Viktor_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685ac786-a5f8-4482-87f0-a445b9c16183","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Orban_Viktor_oltas_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 07:26","title":"Orbán Viktor megvárja az oltással, amíg sorra kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be egy koreográfiát.","shortLead":"A Boston Dynamics legfontosabb robotjai a Dirty Dancing című film egyik betétdalára, a Do You Love Me-re mutattak be...","id":"20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696ee250-40af-4502-8ee8-715c633534af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b758be-8345-44fd-bc3a-041d62b29d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_boston_dynamics_tancolo_robotok_do_you_love_me","timestamp":"2020. december. 30. 08:33","title":"Videó: Táncoló robotokkal kíván boldog 2021-et a Boston Dynamics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tíz legpusztítóbb időjárási katasztrófa világszerte több mint 150 milliárd dollár veszteséget okozott.","shortLead":"A tíz legpusztítóbb időjárási katasztrófa világszerte több mint 150 milliárd dollár veszteséget okozott.","id":"20201230_termeszeti_katasztrofa_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55b94fe-02c2-42c3-a04c-402b0f4a3b87","keywords":null,"link":"/zhvg/20201230_termeszeti_katasztrofa_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 15:02","title":"Idén 13,5 millió ember veszítette el az otthonát természeti katasztrófák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de biztos, húsz embert kórházba vittek. Később volt egy 4,5-ös utórengés is. ","shortLead":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de...","id":"20201229_foldrenges_horvatorszag_62","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc660a-4af5-4ef3-afa8-5197c9a77bde","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_foldrenges_horvatorszag_62","timestamp":"2020. december. 29. 13:05","title":"6,3-as erősségű földrengés volt Horvátországban, súlyosak a károk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71e7de6-75a8-40d0-b004-6903345dce19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A poharakkal adhatták tovább a vírust egymásnak, amikor megkóstolták a friss főzetet.","shortLead":"A poharakkal adhatták tovább a vírust egymásnak, amikor megkóstolták a friss főzetet.","id":"20201229_palinkafozes_kozben_kaptak_el_a_koronavirust_az_igazgatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c71e7de6-75a8-40d0-b004-6903345dce19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf8a24-5af2-4caf-a32a-ea35c4477aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_palinkafozes_kozben_kaptak_el_a_koronavirust_az_igazgatok","timestamp":"2020. december. 29. 14:25","title":"Pálinkafőző buliban kapta el a koronavírust több osztrák iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]