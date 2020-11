Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"Joó Hajnalka - Gergely Márton","category":"360","description":"A hajnali kijárási korlátozások bevezetésével tesztelte a kormány, hogyan fogadnák az emberek a valódi szigorításokat. Hiába könyörgött hetek óta több fideszes politikus is, csak ezt követően szánta rá magát Orbán Viktor a cselekvésre. A hónap végére derülhet ki, mit érnek a késői intézkedések.","shortLead":"A hajnali kijárási korlátozások bevezetésével tesztelte a kormány, hogyan fogadnák az emberek a valódi szigorításokat...","id":"20201111_Csendes_ej_karacsonyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f383e8-cfed-46d8-8fd0-e7ae087e637e","keywords":null,"link":"/360/20201111_Csendes_ej_karacsonyig","timestamp":"2020. november. 11. 13:00","title":"Orbán satufékezésének háttere: elsőszámú halálokká vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói több helyiséget is szétvertek kedd este, miután OrbánViktor újabb szigorító intézkedéseket jelentett be, köztük a kollégiumok bezárását.","shortLead":"A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói több helyiséget is szétvertek kedd este, miután OrbánViktor újabb szigorító...","id":"20201111_bme_rongalas_kollegium_schonherz_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175729c6-810e-4d62-bc55-46a3ba5e5287","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_bme_rongalas_kollegium_schonherz_nyomozas","timestamp":"2020. november. 11. 15:40","title":"Nyomozás indult a Schönherz Kollégiumban történt rongálás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fcb2e2-6ec6-48e0-bbe1-acf71d69eedb","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A német gyártó benzines csúcsautóját és az elektromos übermodellt egyszerre hozta el Magyarországra is egy pár órás próba erejéig.","shortLead":"A német gyártó benzines csúcsautóját és az elektromos übermodellt egyszerre hozta el Magyarországra is egy pár órás...","id":"20201020_Egy_vegtere_ket_vagta__Porsche_911_Turbo_S_es_Taycan_Turbo_S_menetporba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5fcb2e2-6ec6-48e0-bbe1-acf71d69eedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d18a1c7-884b-438c-b453-65d274a05d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Egy_vegtere_ket_vagta__Porsche_911_Turbo_S_es_Taycan_Turbo_S_menetporba","timestamp":"2020. november. 12. 07:11","title":"Egy végtére két vágta – Porsche 911 Turbo S és Taycan Turbo S menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy az önkormányzatokat büntetné az iparűzési adó felfüggesztésének terve, még csak a cégeken sem segítene, hiszen aki leállt, nem fizetne amúgy sem – írta Palotás János.","shortLead":"Nem elég, hogy az önkormányzatokat büntetné az iparűzési adó felfüggesztésének terve, még csak a cégeken sem segítene...","id":"20201111_palotas_janos_parragh_laszlo_ado_iparuzes_onkormanyzat_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dcd3cd-2674-42bd-ae83-58ff87d0cdbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_palotas_janos_parragh_laszlo_ado_iparuzes_onkormanyzat_cegek","timestamp":"2020. november. 11. 14:50","title":"Palotás János: Elképesztő dilettantizmust jeleznek Parragh László javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről van szó.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről...","id":"20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f947685-fc90-467b-954d-3bcdae3e3cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","timestamp":"2020. november. 10. 16:35","title":"Szíve szerint mindenki autóba ülne a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De az esetnek állítólag nincs köze az oltóanyaghoz.","shortLead":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De...","id":"20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81678538-cea1-439f-aa01-3ab146d10144","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 19:06","title":"Brazília folytatja a kínai koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan működik. Úgy tűnik, ez nem teljesen igaz.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban büszkén újságolta, hogy a Szputynik V vakcinát a lánya is megkapta, és kiválóan...","id":"20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfd717-663f-4096-8bfb-67600e65302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_medikusok_oroszok","timestamp":"2020. november. 11. 15:03","title":"Koronavírusos lett három medikus, akiknek beadták az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]