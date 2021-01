Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc64806-26d4-4862-938c-ad1d50bcab58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A klasszikus, a modern és a kortárs művészet a nagyközönség előtt sokáig rejtve maradt alkotásai kerülnek az érdeklődők és a műgyűjtők elé a Kieselbach Galériában.","shortLead":"A klasszikus, a modern és a kortárs művészet a nagyközönség előtt sokáig rejtve maradt alkotásai kerülnek az érdeklődők...","id":"202053_tarlat__munkacsytol_bak_imreig_csucsok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fc64806-26d4-4862-938c-ad1d50bcab58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde20015-b4e5-46ed-b70b-bb5e7bbfcc49","keywords":null,"link":"/360/202053_tarlat__munkacsytol_bak_imreig_csucsok_kozott","timestamp":"2021. január. 01. 12:00","title":"Árrekordra esélyes képpel látható különleges kiállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","shortLead":"A felmelegedés miatt mind több hasonló leletre bukkannak a tudósok. ","id":"20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112e8c86-5bfa-4dff-a49a-b73631cdec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6797c38-875d-4ae2-872b-d98558e4a6fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_orrszarvu_sziberia_jakutfold_permafroszt_jegolvadas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. december. 30. 18:20","title":"12 ezer éve élt orrszarvú maradványai kerültek elő Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, idén emberfeletti munka lesz a közszolgáltatások biztosítása. ","shortLead":"Azt mondta, idén emberfeletti munka lesz a közszolgáltatások biztosítása. ","id":"20210101_Ujevi_video_karacsony_kormany_koronavirus_elvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb23fb92-c41a-4090-a8f5-637426ccd875","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ujevi_video_karacsony_kormany_koronavirus_elvonas","timestamp":"2021. január. 01. 15:35","title":"Karácsony az újévi videójában is bírálta a kormányt az elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","shortLead":"Stanley Johnson a Brexit után is EU-polgár szeretne maradni.","id":"20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56930449-4ba6-4fb0-bbc5-7660a8b08d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dd293b-ea52-4644-b11a-67bc97e11b34","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_stanley_johnson_francia_eu_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 15:13","title":"Francia állampolgárságot kér a brit miniszterelnök apja, hogy EU-polgár maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","shortLead":"A 14 éves lány SMS-ben kért segítséget egy ismerősétől, aki azonnal szólt a rendőröknek. ","id":"20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d68622-7452-42b0-8944-960f785d6300","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Orakig_fogva_tartotta_14_eves_volt_baratnojet_egy_ferfi","timestamp":"2021. január. 01. 16:52","title":"Órákig tartotta fogva 14 éves volt barátnőjét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","shortLead":"Hatvannál személyautóval ütközött egy vonat. A baleset következtében egy felsővezeték-tartó oszlop is megrongálódott.","id":"20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956e3639-824b-4d71-99fa-ed7705c6ead8","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_vonatok_keses_miskolci_vonal","timestamp":"2020. december. 30. 19:50","title":"Baleset miatt 15-20 perces késések várhatók a miskolci vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]